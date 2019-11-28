Оператор вещания решил отключить RT в Боливии

Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания RT на испанском языке в Боливии. О решении было объявлено без объяснения причин. Ожидается, что вещание телеканала прекратится со 2 декабря.

В уведомлении, которое поступило RT, говорится, что такое решение принято руководством Совета директоров Cotas.

«Решение исходит от руководства компании, где нам просто поручили прекратить вещание канала», — говорится в ответе на запрос RT о причинах произошедшего.

Ушедший в отставку с поста вице-президента Боливии Альваро Гарсиа Линера прокомментировал решение отключить RT от вещания.

По его словам, в стране нет «ни свободы слова, ни свободы прессы, нельзя выражать своё мнение».

Он рассказал, что министр массовых коммуникаций предупредила местных журналистов, чтобы «те проявляли осторожность, потому что она записывает всех, кто скажет что-то лишнее».

«Как можно сказать такое журналистам? О какой конституционной свободе можно говорить, если журналистам не дают возможность делать свою работу, информировать и говорить правду?» — отметил Линера.

15 ноября Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания. Отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который в 2018 году начал вести на RT еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа», прокомментировал ситуацию.

Как отметил экс-президент, отключение RT показывает, что у нынешнего правительства, которое «говорит о свободе слова, двойные стандарты».

По его словам, это выглядит как цензура по отношению к RT.

Источник: Россия Сегодня