Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

28 июня 2019     24
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

Уточняется, что теперь усилия будут сосредоточены на северо-западном и юго-восточном маршрутах. Соответствующее официальное письмо уже передано в Датское энергетическое агентство.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — объяснил данную позицию исполнительный директор компании Маттиас Варниг.

Вместе с этим он подчеркнул, что компании и её инвесторам требуется законодательная определённость и прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения касательно проекта, особенно с учётом того, что в водах четырёх других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе.

Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявляла, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

7 июня Миллер говорил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании составляет максимум пять недель.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Источник: Россия Сегодня

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