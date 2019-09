«Оправдаться за неэффективность»: что известно о возможных дополнительных поставках оружия США на Ближний Восток

США изучают возможность отправки дополнительной военной техники на Ближний Восток, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах. Речь идёт о комплексах ПРО, реактивных истребителях и средствах наблюдения. Пентагон объясняет необходимость такого шага недавними атаками на нефтяной сектор Саудовской Аравии. Эксперты полагают, что Вашингтон будет стремиться нарастить экспорт вооружений в регион, чтобы восстановить свой имидж, пострадавший из-за неспособности ЗРК Patriot перехватить беспилотники, атаковавшие саудовские нефтяные заводы.

Министерство обороны США рассматривает возможность осуществления дополнительных поставок военной техники на Ближний Восток, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.

«Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных противоракетных батарей, ещё одной эскадрильи реактивных истребителей и дополнительных возможностей наблюдения на Ближнем Востоке для усиления регионального присутствия военных после нападения на нефтяную промышленность Саудовской Аравии в минувшие выходные», — отмечается в публикации.

По данным издания, Трамп в ближайшее время должен встретиться в том числе со своим советником по нацбезопасности для обсуждения возможного «ответа» на эти атаки.

Напомним, на прошлой неделе заводы нефтегазовой компании Saudi Aramco подверглись нападению беспилотников. В результате деятельность двух объектов была остановлена из-за возгорания. Инцидент привёл к тому, что королевство более чем вдвое сократило добычу нефти. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Позже глава Госдепартамента Соединённых Штатов Майк Помпео прокомментировал работу ПРО Саудовской Аравии, которая включает в себя ЗРК Patriot. По его словам, «все системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом».

Как полагают эксперты, Вашингтон может поставить дополнительное оружие в первую очередь Саудовской Аравии, чтобы «оправдаться за неэффективность» своих ЗРК Patriot, которые не смогли защитить королевство от налётов БПЛА.

«Удары по нефтегазовым заводам Саудовской Аравии продемонстрировали, что американское оружие ничего не стоит. Враги Эр-Рияда понимают, что военная техника США не способна защитить королевство», — констатировал в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

При этом государство занимает ведущие позиции в суннитском арабском мире, и страны-партнёры берут с него пример и также закупают у американских коллег вооружения, пояснил Судаков. По его мнению, если Саудовская Аравия, учитывая недавние события, пересмотрит свои взгляды относительно военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, США придётся искать новые рынки сбыта.

«Однако не всё так однозначно. С одной стороны, случившееся унизительно для США, поскольку раскрылась правда о качестве американского оружия. С другой стороны, Вашингтон пытается развернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу и начать ещё более масштабные поставки военной техники в СА. В этом смысле американцы достаточно конъюнктурны и не пренебрегают возможностями, которые могут использовать в своих корыстных целях», — заявил аналитик.

При этом инцидент с нападением на объекты нефтегазовой промышленности СА в данном случае — удобный предлог для Белого дома, чтобы укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, считает Судаков. По его словам, поставки дополнительной военной техники чреваты серьёзными проблемами — ситуация в регионе может ещё больше накалиться.

«Чем больше оружия переправляется в арабский мир, тем выше вероятность возникновения новых конфликтов. Однако США всегда нужны были маленькие войны, на которых они зарабатывают большие деньги», — подчеркнул Судаков в беседе с RT.

После атаки на саудовские нефтяные заводы Вашингтон и Эр-Рияд, судя по всему, «не сверили часы», предположил в разговоре с RT эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

«Саудовская Аравия сначала обвинила хуситов, а после того, как прошли переговоры с США, королевство заявило, что к инциденту также был причастен и Иран. Очевидно, что Саудовская Аравия использует возникшую ситуацию в качестве предлога, чтобы атаковать хуситов в Йемене, а Трамп и его команда — чтобы обосновать дальнейшее санкционное давление на Тегеран», — говорит эксперт.

По его словам, разрабатывая план относительно дополнительных поставок оружия на Ближний Восток, Вашингтон делает ставку в первую очередь на то, чтобы «простимулировать военно-промышленный комплекс» США.

«Если Patriot не перехватили дроны, то, следовательно, надо, чтобы саудовцы закупили больше американской военной техники. Это типичная американская логика», — подчеркнул Блохин в беседе с RT.

Он также добавил, что если в ближайшем будущем произойдут аналогичные инциденты, Саудовская Аравия может «иначе посмотреть» на взаимоотношения с Вашингтоном в военно-технической сфере, как это сделала в своё время Турция.

Кроме того, как отмечают аналитики, Вашингтон может направить дополнительную военную технику странам коалиции, воюющей с йеменскими хуситами и начавшей 20 сентября военную операцию в республике.

По информации Arab News, действия коалиции направлены против «военных объектов» на севере Ходейды — четыре из них уже уничтожено, там якобы собирались беспилотные лодки и морские мины.

По мнению Сергея Судакова, Вашингтон может поставлять арабской коалиции оружие, чтобы она нанесла удар по хуситам. При этом, как полагает аналитик, американцам удастся остаться в стороне от конфликта и «заработать на нём денег».

«Однако политической части плана Вашингтона вряд ли суждено реализоваться — хуситы смогут отбиться, поскольку обладают мощным мобилизационным потенциалом —в отличие от саудитов или тех же американцев», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Вашингтон возлагает надежды на коалицию, с помощью которой он сможет «осуществлять религиозные войны» и таким образом ещё больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, полагает Судаков.

«Вашингтон стремится создать мощный военный кулак, способный ударить по Ирану. Вопрос противодействия ИРИ со стороны США — мина замедленного действия. США сейчас ведут подготовку первого этапа возможного вторжения в ИРИ, которое Трамп может осуществить, если победит на выборах 2020-го», — заявил аналитик.

При этом, по словам Судакова, поддерживая таким образом арабскую коалицию, Трамп «может попасть в капкан».

«Чем больше оружия он будет поставлять арабским странам, тем больше будет доказательств неэффективности американской военной техники», — отметил эксперт.

«ИРИ не подходит под категорию маленькой и слабой страны, поэтому США приходится экономически и геополитически его удушать. Этой цели и будет служить блок нового поколения, которому Вашингтон станет поставлять своё оружие. Речь идёт в первую очередь об осуществлении поставок Саудовской Аравии, Ираку и Израилю», — уточнил аналитик.

По мнению аналитиков, Трамп опасается, что атаки на Saudi Aramco могут привести к дестабилизации американской экономики, что будет ему крайне невыгодно в преддверии президентских выборов 2020 года. Именно поэтому глава Белого дома и стремится экспортировать ещё больше оружия на Ближний Восток, поскольку это будет стимулировать военно-промышленный комплекс государства — одну из основных доходных статей бюджета Соединённых Штатов, считают эксперты. По их словам, таким образом Трамп сможет продемонстрировать, что он беспокоится о благосостоянии своих избирателей.

Напомним, в середине сентября президент США заявил, что в случае необходимости он намерен использовать нефтяные резервы страны, чтобы стабилизировать рыночные цены после атаки на Saudi Aramco.

«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут повлиять на цену нефти, я постановил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

