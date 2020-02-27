Определены победители проекта «Профстажировки 2.0»

27 февраля 2020     7
Определены победители проекта «Профстажировки 2

Свыше 500 победителей проекта «Профстажировки 2.0» приглашены на практику в российские компании и ведомства. Об этом говорится в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 февраля.

«Проект нужен и реально востребован молодежью, работодателями, образовательными учреждениями. Он может дать путевку в успешное профессиональное будущее тысячам российских студентов», — говорится в приветственном письме первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Конкурсанты решали самые разные задачи. Например, студент из Брянска решил кейс производственного предприятия АО «Группа Кремний Эл» и разработал конструкцию микросхемы. Другой участник разработал систему сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, и получил приглашение на стажировку в коммунальную компанию.

Также победители получили приглашение на стажировку в правительство Ульяновской области, «Почту России», предприятие по изготовлению микроэлектроники.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о планах отразить предложения конкурсантки Марии Сидоровой в законе о капитале «Семья». «Изменения в законодательство Ульяновской области мы назовем поправками Марии Сидоровой», – отметил Морозов.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Источник: Лента.Ру

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