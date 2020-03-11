Определены подарки россиян на 23 Февраля и 8 Марта

11 марта 2020     27
Определены подарки россиян на 23 Февраля и 8 Марта

Почти каждый пятый россиянин (20 процентов женщин и 19 процентов мужчин) не дарит подарки на 23 февраля и 8 марта, свидетельствуют данные исследования платежной системы «Мир», передает ТАСС.

Большинство женщин (37 процентов) дарит на 23 февраля косметику и парфюмерию, в том числе пену для бритья. При этом еще 20 процентов дарят ужин, а 16 процентов — одежду или обувь.

Мужчины на 8 марта в основном дарят парфюмерию и косметику (22 процента), а также ювелирные украшения (17 процентов). В 2020 году мужчины стали чаще дарить практичные подарки: например, подарить технику предпочли 15 процентов опрошенных против 6 процентов в прошлом году.

Как рассказала начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы «Мир» Ирина Лобанова, треть россиян готова потратить на подарки в эти праздники от одной до трех тысяч рублей.

Большинство женщин начинает искать подарки примерно за неделю до праздника, а почти треть мужчин — за два-три дня до 8 марта.

В этом году со 2 по 8 марта выросли траты на цветы и ювелирные украшения. При этом такой подарок, как поход в ресторан, не очень популярен у россиян, отмечают авторы исследования.

Ранее исследование банка «Открытие» показало, что большинство россиянок рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника Отечества до тысячи рублей. Однако мужчины готовы потратить от одной до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день.

Источник: Лента.Ру

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