Опровергнута опасность аномально теплого ноября в России

Метеочувствительность не доказана научно, четкой связи между перепадами атмосферного давления и ухудшением самочувствия не выявлено. Об этом в воскресенье, 3 ноября, заявила принадлежащему Григорию Березкину РБК главный кардиолог Москвы Елена Васильева, комментируя появившиеся ранее сообщения о том, что аномальное тепло на предстоящей неделе несет опасность для жителей столицы.

По словам кардиолога, не так много людей отмечают связь между изменением погоды и собственным самочувствием. Как правило, они и так имеют проблемы с сердцем и сосудами, но и среди таких пациентов метеочувствительных не более 20 процентов.

Существует психологический момент, пояснила Васильева: люди ждут перемену погоды и ощущают то изменение артериального давление, которое в других обстоятельствах не заметили бы.

Врач отметила, что обычно артериальное давление в течение дня колеблется в зависимости от эмоциональной или физической нагрузки. «При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом», — подчеркнула Васильева.

Ранее врач-терапевт Виктор Лившин заявил, что из-за перепада атмосферного давления москвичи могут почувствовать общее недомогание, головные боли, тяжесть в ногах и изменения зрения. В группе риска находятся граждане, страдающие хроническими заболеваниями и ведущие малоподвижный образ жизни.

По данным синоптиков, из-за аномального субтропического тепла метеорологическая зима в столичном регионе переносится на вторую половину ноября. Наиболее высокая температура ожидается во вторник, 5 ноября — до плюс 8-13 градусов днем.

Источник: Лента.Ру