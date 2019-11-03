Опровергнута опасность аномально теплого ноября в России

3 ноября 2019     12
Опровергнута опасность аномально теплого ноября в России

Метеочувствительность не доказана научно, четкой связи между перепадами атмосферного давления и ухудшением самочувствия не выявлено. Об этом в воскресенье, 3 ноября, заявила принадлежащему Григорию Березкину РБК главный кардиолог Москвы Елена Васильева, комментируя появившиеся ранее сообщения о том, что аномальное тепло на предстоящей неделе несет опасность для жителей столицы.

По словам кардиолога, не так много людей отмечают связь между изменением погоды и собственным самочувствием. Как правило, они и так имеют проблемы с сердцем и сосудами, но и среди таких пациентов метеочувствительных не более 20 процентов.

Существует психологический момент, пояснила Васильева: люди ждут перемену погоды и ощущают то изменение артериального давление, которое в других обстоятельствах не заметили бы.

Врач отметила, что обычно артериальное давление в течение дня колеблется в зависимости от эмоциональной или физической нагрузки. «При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом», — подчеркнула Васильева.

Ранее врач-терапевт Виктор Лившин заявил, что из-за перепада атмосферного давления москвичи могут почувствовать общее недомогание, головные боли, тяжесть в ногах и изменения зрения. В группе риска находятся граждане, страдающие хроническими заболеваниями и ведущие малоподвижный образ жизни.

По данным синоптиков, из-за аномального субтропического тепла метеорологическая зима в столичном регионе переносится на вторую половину ноября. Наиболее высокая температура ожидается во вторник, 5 ноября — до плюс 8-13 градусов днем.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Опровергнута опасность аномально теплого ноября в России
Опровергнута опасность аномально теплого ноября в России

Метеочувствительность не доказана научно, четкой связи между перепадами атмосферного давления и ухудшением самочувствия не выявлено. Об этом в воскресенье, 3 …


Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе. По …


«Евпатория» одержала шестую победу подряд
«Евпатория» одержала шестую победу подряд

Два гола в сегодняшнем матче с феодосийским “Фаворитом – ВД Кафа” позволили футбольному клубу «Евпатория» удержаться в верхних строчках турнирной …


За неделю в Крыму произошло 93 пожара
За неделю в Крыму произошло 93 пожара

В МЧС Крыма подвели итоги уходящей недели. Пожарные выезжали на тушение 93 пожаров, из огня были спасены два человека, один …


В Севастополе разрабатывают концепцию реставрации крепости Чембало
В Севастополе разрабатывают концепцию реставрации крепости Чембало

До 30 ноября руководство музея-заповедника “Херсонес Таврический” должно представить на рассмотрение Минкультуры России концепцию реставрации генуэзской крепости Чембало. Крепость, расположенная …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты