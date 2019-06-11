Опрос выявил любимое мороженое россиян

11 июня 2019     22
Опрос выявил любимое мороженое россиян

Александра Рыкова

Специалисты из Нижегородского государственного педагогического университета проанализировали предпочтения россиян при выборе мороженого, самым любимым оказался пломбир. С результатами исследования ознакомился RT.

  • © pixabay.com

Большинство опрошенных (75%) сообщили, что любят мороженное. 31% опрошенных признались, что покупают мороженое каждый день.

Треть респондентов отдали предпочтение белому пломбиру, четверть — эскимо.

Почти 19% опрошенных любят шоколадный пломбир, по 12,5% респондентов заявили, что им нравится фруктовый лёд и фисташковое мороженое.

В качестве начинки мороженого большинство респондентов предпочли сгущенное молоко и шоколад. Мороженое без начинки любят 18% опрошенных.

Главным критерием выбора мороженого для участников опроса является цена. Оптимальная стоимость 100 граммов мороженого, по мнению респондентов, 30 — 35 рублей.

Исследование проводилось в январе 2019 года. В опросе приняли участие 160 человек от 18 до 35 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мороженое.

Источник: Россия Сегодня

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