Опрос: компании в России стали реже оплачивать новогодние корпоративы

12:00

Только 51% российских компаний готовы полностью взять на себя расходы по организации новогодних корпоративов для сотрудников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос сервиса HeadHunter.

Согласно представленным данным, 37% новогодних корпоративов в России проходит за счёт работников и предприятий, а 12% — полностью за счёт сотрудников компаний.

При этом в Москве и Петербурге, в большинстве случаев, корпоративы полностью оплачивают работодатели (67% и 65% соответственно), а, например, в Тульской области 23% работников оплачивают их за свой счёт.

Ранее газета «Известия» писала, что 74% россиян готовы поменять новогодний корпоратив на денежную премию.

Источник: Россия Сегодня