Опрос: половина россиян готова к корпоративам без алкоголя

06:00

Александра Рыкова

Больше половины работающих россиян (51%) готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков, 15% выступают против праздников без горячительного. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру», с которыми ознакомился RT.

© pixabay.com

При этом треть опрошенных употребляют алкоголь реже одного раза в месяц, а 23% не употребляют вовсе.

Респонденты также рассказали о своём отношении к курению.

Хотя 75% заявили, что они не курят, 35% опрошенных считают, что курилка на рабочем месте необходима.

Больше половины (57%) опрошенных высказались против идеи введения штрафов за перекуры во время рабочего дня.

Также большинство респондентов (86%) сообщили, что на данный момент у них на работе нет перерыва на зарядку, занятия спортом или фитнес. При этом 66% из них готовы заниматься физкультурой в рабочее время.

По мнению 43% опрошенных, эффективнее всего мотивировать сотрудника отказаться от вредных привычек могли бы премии.

Чуть более трети респондентов считают, что здесь могут помочь и нематериальные бонусы (сокращение рабочего дня, дополнительный выходной и тому подобное).

Ранее в Минздраве России разработали программу «Укрепление здоровья работающих».

В ней, в частности, предлагалось организовывать на рабочем месте физкульт-брейки и дать работодателям возможность проверять сотрудников на алкоголь.



Источник: Россия Сегодня