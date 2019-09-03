Опрос: половина россиян готова к корпоративам без алкоголя

3 сентября 2019     18
Опрос: половина россиян готова к корпоративам без алкоголя

06:00

Александра Рыкова

Больше половины работающих россиян (51%) готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков, 15% выступают против праздников без горячительного. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру», с которыми ознакомился RT.

© pixabay.com

При этом треть опрошенных употребляют алкоголь реже одного раза в месяц, а 23% не употребляют вовсе. 

Респонденты также рассказали о своём отношении к курению.

Хотя 75% заявили, что они не курят, 35% опрошенных считают, что курилка на рабочем месте необходима. 

Больше половины (57%) опрошенных высказались против идеи введения штрафов за перекуры во время рабочего дня. 

Также большинство респондентов (86%) сообщили, что на данный момент у них на работе нет перерыва на зарядку, занятия спортом или фитнес. При этом 66% из них готовы заниматься физкультурой в рабочее время. 

По мнению 43% опрошенных, эффективнее всего мотивировать сотрудника отказаться от вредных привычек могли бы премии.

Чуть более трети респондентов считают, что здесь могут помочь и нематериальные бонусы (сокращение рабочего дня, дополнительный выходной и тому подобное). 

Ранее в Минздраве России разработали программу «Укрепление здоровья работающих».

В ней, в частности, предлагалось организовывать на рабочем месте физкульт-брейки и дать работодателям возможность проверять сотрудников на алкоголь

Источник: Россия Сегодня

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