Опрос: 10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса

26 марта 2020     15
Опрос: 10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса

06:00

Александра Рыкова

Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», 64% россиян в связи с распространением коронавируса не планируют в ближайшие пару месяцев уходить в отпуск. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

РИА Новости

Ещё 10% респондентов решили совсем отменить отдых из-за коронавируса. 16% опрошенных заявили, что будут брать положенный отпуск, но проведут его дома или на даче. О путешествии по России задумываются 7% россиян.

При этом 3% опрошенных отметили, что не боятся новостей о распространении коронавируса и по-прежнему планируют отдых за границей.

В опросе приняли участие 4 тыс. россиян из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, сколько российских компаний перевели своих сотрудников на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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