Опрос: 14% игроков НХЛ хотели бы выпить пива с Овечкиным

Ранее сообщалось , что Овечкин догнал Ришара по числу хет-триков в НХЛ.

Второе место в этом опросе занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 13%, тройку замкнул нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон — 12%.

В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды. Согласно итогам опроса 14% респондентов проголосовали за капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) относительно того, с кем бы они хотели выпить пива.

В «Единой России» не поняли «шутку» губернатора Чувашии В «Единой России» считают моральным уродством поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об …



Тренер по йоге из Крыма выиграла в лотерею миллион 25 января, в России отмечают Татьянин день, известный также как День студента. Представительницам прекрасного пола с этим именем принято дарить …



В севастопольской школе №37 прошёл урок мужества Ученикам 8-11 классов рассказали о блокаде Ленинграда. Урок мужества в школе №37 организовали Волонтёры Победы совместно с Общероссийским народным фронтом. …



Международный день эскимо маленькие севастопольцы отметили в музее мороженого Попал в СССР из США и стал народным достоянием. Сегодня 100 лет исполняется эскимо. В севастопольском экопарке “Лукоморье” для всех …

