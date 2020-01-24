Опрос: 14% игроков НХЛ хотели бы выпить пива с Овечкиным

15:36
Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) относительно того, с кем бы они хотели выпить пива.
В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды. Согласно итогам опроса 14% респондентов проголосовали за капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Второе место в этом опросе занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 13%, тройку замкнул нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон — 12%.
Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Ришара по числу хет-триков в НХЛ.
Источник: Россия Сегодня