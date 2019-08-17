Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на кукурузном поле Airbus

Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Из опубликованных данных следует, что диспетчеры аэропорта Жуковский предупредили экипаж лайнера до взлета об «отдельных перелетах птиц».

Через несколько минут после вылета пилоты подали сигнал аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и запросили разрешение на разворот обратно в аэропорт, однако спустя минуту изменили свое решение. «Просим скорую помощь и службу спасения», — обратились они к диспетчерам.

На вопрос о том, на какой высоте находится самолет и сколько на борту пассажиров, экипаж ответил, что выполнил посадку «за полосой».

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

Источник: Лента.Ру