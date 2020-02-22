Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

22 февраля 2020     12
Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Об этом говорится в перечне поручений главы государства по борьбе с инфекцией, опубликованном газетой «Коммерсантъ».

Также Путин поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркопотребители; секс-работники; заключенные; мужчины, практикующие секс с мужчинами, и так далее), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. Кроме того, в документе говорится о необходимости увеличить охват тестирования на ВИЧ посредством диспансеризации.

До 1 июля 2020 года кабинет министров должен обеспечить разработку и утверждение новой стратегии по борьбе с вирусом до 2023-го с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Перечень был подписан Путиным еще 31 декабря 2019 года, но ранее не публиковался в открытых источниках. В документе указаны наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ.

1 декабря 2019-го Роспотребнадзор сообщил об 1,07 миллиона людей с ВИЧ, живущих в России. 37 процентов из них женщины и 63 процента — мужчины. Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях, уточнили в ведомстве.

Источник: Лента.Ру

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