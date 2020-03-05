Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части

5 марта 2020     19
Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части

Telegram-канал «112» опубликовал список военнослужащих, пострадавших в результате взрыва в воинской части в Мурманской области.

По данным канала, в результате взрыва ранения получили шесть человек. Это старший сержант Максим Кустов, рядовой Сергей Трубкин, старший матрос Дмитрий Софеин, сержант Дмитрий Галушков, старший сержант Алихан Крименчану и младший сержант Андрей Исаенков.

Официально эта информация не подтверждена.

О взрыве в российской воинской части стало известно ранее 5 марта. По сообщению местных СМИ, на место инцидента выехали медики, одну медицинскую бригаду направили на вертолете.

Издание Baza, в свою очередь, уточнило, что на полигоне воинской части взорвался беспилотник. Откуда он прилетел, неизвестно.

Источник: Лента.Ру

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