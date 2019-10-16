Организаторы «Тур де Франс» представили маршрут гонки на 2020 год

16 октября 2019     39
Организаторы «Тур де Франс» представили маршрут гонки на 2020 год

01:51

В столице Франции Париже состоялась презентация маршрута престижной веломногодневки «Тур де Франс» на 2020 год.

@ADepartementsF Twitter

Как сообщает издание Cyclingnews, 107-я версия гонки стартует 27 июня 2020 года в Ницце и будет состоять из 21 этапа — 20 гонок с массовым стартом и одной «разделки». Участникам трёхнедельной гонки предстоит преодолеть 29 категорийных подъёмов, а шесть этапов предусматривают финиш в горах.

«Тур де Франс» — 2020 финиширует в Париже 19 июля 2020 года — за неделю до гонки с массовым стартом на летних Олимпийских играх в японском Токио. Чтобы позволить сильнейшим гонщикам мира выступить на Играх, организаторы на неделю перенесли старт «Большой петли», обычно начинающейся в первой декаде июля.

Действующим победителем «Тур де Франс» является колумбиец Эган Берналь из британского коллектива Team Ineos. По предварительной информации, в следующем году он планирует отказаться от защиты титула, чтобы помочь своему партнёру по команде Крису Фруму завоевать пятую жёлтую майку в профессиональной карьере и тем самым повторить абсолютный рекорд гонки.

Ранее сообщалось, что Берналь отказался от участия в чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Великобритании.

Источник: Россия Сегодня

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