Организаторы ЧМ по фигурному катанию пока не планируют проводить турнир без зрителей

10 марта 2020     15
Организаторы ЧМ по фигурному катанию пока не планируют проводить турнир без зрителей

10:18

Оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде пока не рассматривает вариант проведения турнира без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

© Александр Вильф РИА Новости

По словам представителя оргкомитета, которые передаёт ТАСС, поскольку ситуация меняется стремительно, они продолжаем следить за её развитием вместе с Международным союзом конькобежцев (ISU) и в данном вопросе намерены следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Агентства общественного здравоохранения Канады.

Мировое первенство состоится в Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что ЧМ по фигурному катанию не будет отменён из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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