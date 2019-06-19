«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж».
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Счёт встречи 1:0 в пользу румынского клуба. Единственный мяч в матче забил Дамьян Джокович.
В настоящее время «Оренбург» находится в Австрии на тренировочном сборе. Свой следующий контрольный поединок российский клуб проведёт 22 июня против другого румынского коллектива, «Университати».
Ранее Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ.
Источник: Россия Сегодня