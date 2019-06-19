«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче

18 июня 2019     22
«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж».

  • © pixabay.com

Счёт встречи 1:0 в пользу румынского клуба. Единственный мяч в матче забил Дамьян Джокович.

В настоящее время «Оренбург» находится в Австрии на тренировочном сборе. Свой следующий контрольный поединок российский клуб проведёт 22 июня против другого румынского коллектива, «Университати».

Ранее Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Волкер заявил о готовности встретиться с коллегами из РФ по Украине
Волкер заявил о готовности встретиться с коллегами из РФ по Украине

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил о готовности провести встречу с российскими коллегами, однако не знает, когда …


Туристку из Уфы с травмами эвакуировали с плато Ай-Петри
Туристку из Уфы с травмами эвакуировали с плато Ай-Петри

Спасатели эвакуировали с плато Ай-Петри туристку из Уфы, которая заблудилась, упала и получила травмы рёбер, сообщила пресс-служба МЧС по Республике …


Лавандовое поле площадью в 100 гектаров зацвело в Крыму
Лавандовое поле площадью в 100 гектаров зацвело в Крыму

В Крыму в Бахчисарайском районе на огромном поле общей площадью более 100 гектаров распустилась лаванда. Поле будет цвести ещё неделю-полторы, …


«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче
«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж». © pixabay.com Счёт встречи 1:0 в …


СК возбудил уголовное дело по факту смерти биатлониста в горах Крыма
СК возбудил уголовное дело по факту смерти биатлониста в горах Крыма

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего биатлониста в горах Крыма, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.  « …возбуждено …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты