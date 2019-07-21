Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

21 июля 2019     23
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

  • РИА Новости

По его словам, в министерстве уже готовят предложения о том, «что можно было бы сделать, когда отрезание произойдёт с точки зрения выдачи новых кредитов».

В том числе изучаются возможные механизмы, «чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из неё постепенно смогли бы выйти».

«Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать её туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвётся, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал Орешкин.

Также он отметил, что уровень закредитованности населения не является пузырём с точки зрения экономики в целом и финансовой системы и риска для устойчивости финансовой системы.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Президент Туркмении наградил лучших работников здравоохранения страны
Президент Туркмении наградил лучших работников здравоохранения страны

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности подписал указ о присвоении группе медработников страны почетного …


Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь …


Скабеева возмутилась реакции Зеленского на события в Донбассе
Скабеева возмутилась реакции Зеленского на события в Донбассе

Российская телеведущая Ольга Скабеева возмутилась реакцией президента Украины Владимира Зеленского на последние события в Донбассе. Об этом она написала в …


В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестных акций, выступающих против принятия закона об экстрадиции. Об этом в воскресенье, …


На Крым снова надвигаются дожди
На Крым снова надвигаются дожди

Уже со вторника жаркая погода на полуострове сменится грозами и ливнями. Как объясняют в Крымском гидрометцентре, виноваты атмосферные фронтальные разделы, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты