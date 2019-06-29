Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

29 июня 2019     29
Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

  • © Russian Government/Twitter.com
  • globallookpress.com

«Если вы посмотрите на товарооборот России и Китая — это 108 миллиардов, (России и) США — это 25 миллиардов, в 4 раза меньше. Поэтому потенциал есть. Будет ли он реализован, в-первую очередь, зависит от американской стороны», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Названо главное условие для стабильной нефти
Названо главное условие для стабильной нефти

Глава Минэнерго Александр Новак назвал ключевой фактор для обеспечения стабильности на мировом рынке нефти, передает ТАСС. «При текущем уровне неопределенности …


В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ. Музыкант, сотрудничающий со …


Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США
Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. …


Олигарх из Севастополя не инвестирует в Крым сам и не дает другим
Олигарх из Севастополя не инвестирует в Крым сам и не дает другим

Негативный опыт Севастополя по затормаживанию развития города, «закручиванию гаек» и отпугиванию любых инвесторов постепенно распространяется и на Крым. Евпаторию хотят …


Форум «Армия-2019» в Севастополе. Морская часть
Форум «Армия-2019» в Севастополе. Морская часть. Фото

В Севастополе продолжается военно-технический форум «Армия-2019». Город стал одной из его площадок впервые. В акваторию Севастопольской бухты вышли боевые корабли, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты