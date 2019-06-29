Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Если вы посмотрите на товарооборот России и Китая — это 108 миллиардов, (России и) США — это 25 миллиардов, в 4 раза меньше. Поэтому потенциал есть. Будет ли он реализован, в-первую очередь, зависит от американской стороны», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.