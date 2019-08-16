Орнитологи подсчитали количество ЧП с самолетами и предложили решение проблемы

16 августа 2019     7
Орнитологи подсчитали количество ЧП с самолетами и предложили решение проблемы

В России ежегодно случается около 1 тысячи столкновений самолетов с птицами. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Он уточнил, что большинство инцидентов фиксируется в летнее время, когда повышается количество популяций всех видов птиц. При этом треть столкновений приходится на чаек.

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16:50 — 15 августа

Рыжов предложил выработать для каждого аэропорта индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности. В таком паспорте должны отмечаться наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц. Также важно учитывать интенсивность полетов, наличие рядом свалок, мусорных полигонов и иную необходимую информацию. Однако даже в этом случае полностью гарантировать отсутствие столкновений с птицами будет невозможно, предостерег ученый.

Орнитолог пожаловался, что еще в 2003 году его группа была выведена из состава ГНИИ гражданской авиации, а спустя 10 лет ее сократили и в Госцентре безопасности полетов. В итоге четверо ученых вынуждены действовать в структуре частного предприятия, работая только по прямым заказам. По его словам, необходимо восстановить группу в рамках государственной структуры.

Утром 15 августа вскоре после взлета вылетевший из Москвы в Симферополь самолет с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. Пострадали 76 человек, благодаря действиям экипажа удалось обойтись без жертв. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

Источник: Лента.Ру

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