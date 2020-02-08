Освободившийся из тюрьмы россиянин обокрал любовницу и купил жене подарок

Житель Кемеров, недавно освободившийся из тюрьмы, обокрал свою любовницу, чтобы купить подарок жене. Об этом сообщает «Регион Online».

В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала, что из ее дома пропали ювелирные украшения и норковая шуба общей стоимостью более 70 тысяч рублей. В результате проведенного расследования удалось установить личность подозреваемого. В настоящее время он задержан.

По данным следствия, мужчина пошел на преступление ради подарка супруге: таким образом он хотел попросить у нее прощения. Однако женщина выгнала мужа из дома, увидев в его телефоне переписку с другой.

У подозреваемого обнаружили сверток с наркотиком синтетического происхождения. Все украденное преступник сдал в ломбард.

Источник: Лента.Ру