«Остаётся верен своей привычке»: почему Трамп предложил сделать главой ВМС США американского посла в Норвегии

На должность министра Военно-морских сил США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. Ранее Трамп сообщил об отставке главы ВМС Ричарда Спенсера. По его словам, его «не порадовало», как военно-морской флот провёл суд над морским пехотинцем Эдвардом Галлахером, которого ранее обвинили в военных преступлениях в Ираке в 2017 году. По мнению экспертов, выдвижение Брейтуэйта свидетельствует о дефиците кадров на высшие должности даже среди военных. Кроме того, аналитики подчёркивают, что глава Белого дома «остаётся верен своей привычке» — увольнять и назначать, основываясь на собственных предпочтениях и симпатиях.

«Адмирал и действующий посол в Норвегии Кен Брейтуэйт будет выдвинут мной на должность министра ВМС. Человек больших достижений и успехов, уверен, Кен превосходно справится!» — сообщил американский лидер.

….honors that he has earned, including his Trident Pin. Admiral and now Ambassador to Norway Ken Braithwaite will be nominated by me to be the new Secretary of the Navy. A man of great achievement and success, I know Ken will do an outstanding job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2019 г.