Осуждённых за наркотики иностранцев предложили депортировать из России

12 декабря 2019     9
Осуждённых за наркотики иностранцев предложили депортировать из России

В России могут ужесточить ответственность для иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс готовит депутат Госдумы Олег Нилов. Об этом он рассказал в беседе с RT.

В частности, парламентарий предлагает ввести норму, в соответствии с которой иностранцы, осуждённые в России за наркотические статьи (228—230, 231 Уголовного кодекса Российской Федерации), после отбытия наказания будут подлежать обязательной депортации с последующим пожизненным запретом на въезд в Россию.

«Международная наркомафия — это ничуть не меньшая проблема (если не сказать, что большая), чем международный терроризм. От наркомании за последние десятилетия пострадали миллионы наших граждан, и мы нуждаемся в эффективных и жёстких антинаркотических мерах», — рассказал Нилов.

Помимо лишения права на въезд в Россию, готовящийся законопроект также будет предусматривать введение механизма конфискации имущества и финансовых активов у организаторов наркоторговли — как у иностранцев, так и у россиян.

Полученные в результате конфискации у наркомафии средства Нилов предлагает направлять на создание сети лечебно-трудовых учреждений и реабилитацию пострадавших от наркозависимости.

По словам депутата, внести подготовленный законопроект в нижнюю палату парламента планируется после новогодних каникул.

По мнению руководителя уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александра Иноядова, конфискация имущества у организаторов наркоторговли — мера вполне оправданная, если будет применяться непосредственно к таким организаторам, которые на практике зачастую уходят от ответственности.

«Пожизненный запрет на въезд в страну стоит применять только за совершение тяжких наркотических преступлений, к тому же стоит учитывать наличие семьи у осуждённого в России», — отметил адвокат.

Ранее в МВД России предложили законодательно предусмотреть возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства.

Источник: Россия Сегодня

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