«Отвечает кадровой политике президента»: кто занял ключевые посты в правительстве

В новый состав российского правительства вошли девять вице-премьеров, трое из которых ранее уже занимали соответствующие должности. По мнению экспертов, серьёзное обновление кабинета министров отвечает запросу на перемены, сформировавшемуся в обществе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначения, отметил, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед страной и гражданами в вопросах повышения эффективности экономики, а также в сфере борьбы с бедностью.

Российский президент Владимир Путин подписал ряд указов, касающихся новых назначений в правительстве. Число вице-премьеров теперь сократилось до девяти, из них только трое пришли из старого кабмина, ещё шестеро заняли данные должности впервые.

Остаться на посту заместителям председателя правительства Юрию Борисову, Татьяне Голиковой и Юрию Трутневу, занимающему также должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Первым вице-премьером вместо Антона Силуанова стал бывший помощник президента Андрей Белоусов, занимавший до 2008 года пост замглавы Минэкономики, а позже — директора департамента экономики и финансов аппарата правительства России. С 2012 он был назначен министром экономического развития, а в 2013 году — помощником президента.

Дмитрий Григоренко был назначен заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства, сменив на этой должности Константина Чуйченко, который перешёл на пост министра юстиции. Григоренко работал в налоговых органах с 2000 года, в 2012 стал главой управления налогообложения ФНС. В августе 2013 года возглавил управление налогообложения юридических лиц, а в октябре 2013 года вступил в должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, возглавившего новый состав правительства.

В должности вице-премьеров также вступили гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко, бывший заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, заместитель министра экономического развития и глава Росреестра Виктория Абрамченко, и бывший замглавы ФНС Алексей Оверчук, также долгое время работавший с Мишустиным.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT отметил серьёзное обновление российского правительства.

«Это отвечает кадровой политике президента, который даёт ответ на запрос на перемены, которые существуют в обществе. Конечно, же, новое правительство с новыми силами будет заниматься реализацией как майских указов, так и нацпроектов… Те амбициозные задачи, которые поставил президент в послании, в майских указах, в нацпроектах, должны быть реализованы в максимально полном виде», — отметил Данилин.

Предыдущий кабмин, возглавляемый Дмитрием Медведевым, сложил полномочия в полном составе на фоне предложений президента Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию России. Сам Медведев объяснил решение об отставке его правительства необходимостью обеспечить свободу решений для президента, объявившего о намерениях модернизировать политическую систему в стране. Экс-премьер обратил внимание на то, что возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, назвав это время «огромным сроком».

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Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию обозначил ряд задач по улучшению демографических показателей и поддержке молодых семей, а также предложил пакет конституционных поправок. В частности, глава государства предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. Как выразился президент, предложенные им меры направлены на «более эффективное взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти».

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Вскоре после отставки Медведева президент предложил возглавить правительство Михаилу Мишустину, прежде занимавшему пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). На следующий день кандидатуру Мишустина поддержала Госдума.

Мишустин ранее обозначил первоочередные задачи своей работы, а также добавил, что новый состав правительства будет ориентирован на «тесное партнёрство» с Госдумой, фракциями и Советом Федерации, а все члены кабмина «будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития».

Он отметил, что через три месяца отчитается перед Госдумой о взятом его правительством направлении в работе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначения, выразил надежду, что новый состав правительства РФ справится с задачами, которые стоят перед страной и гражданами в вопросах повышения эффективности экономики, а также в сфере борьбы с бедностью.

«Правительство серьёзно обновилось. Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждём от правительства. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых — именно так задачу ставит президент. Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает всё возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан», — пояснил он.

По его словам, правительство будет работать ещё более результативно, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени и повысить конкурентоспособность страны.

Источник: Россия Сегодня