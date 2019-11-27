Отец хоккеиста Зайцева опроверг информацию о похищении внучек

19:59

Игорь Зайцев, отец российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, опроверг информацию о том, что он похитил детей у бывшей жены своего сына Маргариты.

«Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их», — приводит слова Зайцева-старшего РЕН ТВ.

Он также заявил, что в полицию предоставлено видео, как Маргарита издевается над дочерьми, принимает наркотики занимается половым актом на глазах детей.

Ранее сообщалось, что экс-жена хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей.

Источник: Россия Сегодня