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В Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проходит матч за Суперкубок России по футболу. В нём встречаются чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Команды третий раз разыграют этот трофей между собой, причём в двух предыдущих случаях победу отпраздновали петербуржцы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Открытие нового сезона: «Локомотив» обыгрывает «Зенит» в матче за Суперкубок России

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Источник: Россия Сегодня

Открытие нового сезона: «Локомотив» обыгрывает «Зенит» в матче за Суперкубок России Владимир Зайвый В Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проходит матч за Суперкубок России по футболу. В нём …



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