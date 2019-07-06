Владимир Зайвый
Открытие нового сезона: «Локомотив» обыгрывает «Зенит» в матче за Суперкубок России
В Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проходит матч за Суперкубок России по футболу. В нём встречаются чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Команды третий раз разыграют этот трофей между собой, причём в двух предыдущих случаях победу отпраздновали петербуржцы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- РИА Новости
«Локомотив» играет в обороне, но Алексей Миранчук и Смолов исполнили одну попытку разыграть мяч у чужой штрафной. (13′)
Азмун сделал ускорение в свободную зону на правом фланге, но опять Гилерме прочитал эпизод и не зря вышел из ворот. (12′)
Юрий Жирков, пятикратный обладатель Суперкубка России, в подкате пытался отобрать мяч у Гилерме (11′)
Миранчуки разыграли штрафной, у них тоже не получилось хорошо исполнить стандарт. (9′)
Петербуржцы тут же попытались отыграться. Дзюба мог убежать с мячом, но Гилерме идеально вышел из ворот и сыграл на позиции защитника. (8′)
ГОЛ! 0:1! «Локомотив» открывает счёт! Смолов воспользовался пасом Жемалетдинова и со всей силы пробил по воротам Лунёва с правого края! (7′)
Оздоев упустил мяч за пределы поля после розыгрыша штрафного. (6′)
Дриусси держится за ногу после стыка с Мурило. Единоборств на первых минутах довольно много. (5′)
Антон Миранчук не ожидал передачи от Смолова во время контратаки и отбил мяч подальше от чужих ворот. (3′)
Неудачный заброс в сторону Ригони вернул мяч москвичам. (2′)