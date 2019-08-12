«Открыто укрепляют свои позиции»: в Донбассе заявили о наращивании численности ВСУ в регионе

Вооружённые силы Украины нарушают Минские соглашения и укрепляют свои позиции рядом с объектами ДНР, заявили в самопровозглашённой республике. В ЛНР также зафиксировали наращивание украинских сил в регионе и рассказали об очередном обстреле со стороны ВСУ. Эксперты отмечают, что эти сообщения поступают на фоне объявленного президентом Украины Зеленским перемирия, что указывает на неспособность Киева идти на кардинальные меры по урегулированию в Донбассе.

Украинские силовики в обход Минских соглашений оборудуют позиции в 200 метрах от Донецкой фильтровальной станции, сообщают в ДНР. Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооружённые формирования противника, используя согласованный контактной группой всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня, открыто укрепляют свои позиции в непосредственной близости от важнейшего инфраструктурного объекта — Донецкой фильтровальной станции», — говорится в сообщении СЦКК.

Представители самопровозглашённой республики утверждают, что украинская сторона возводит дополнительные фортификационные сооружения на расстоянии 200 метров от станции, нарушая таким образом договоренности «по обеспечению безопасности в районе критически важного объекта гражданской инфраструктуры».

«Оборудование фортификационных сооружений вблизи таких объектов является прямым нарушением Минских соглашений, а также достигнутых договоренностей в рамках обязательств о прекращении огня и о применении сторонами дополнительных мер его усиления и контроля», — говорится в сообщении.

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Кроме того, офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские силовики наращивают силы и средства в зоне проведения военной операции в Донбассе.

«Нашей разведкой фиксируется наращивание сил и средств в зоне проведения карательной операции», — приводит его слова РИА Новости.

По слова Филипоненко, Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие трёх минометных расчётов украинских силовиков в район населённого пункта Рубежное. Также отмечено размещение БТР-4 «Буцефал» и 23-миллиметровой зенитной пушки ЗУ-23 в жилом районе Степового и БМП-2 в районе Райгородки.

В ЛНР также утверждают, что украинские силовики обстреляли представителей республики, которые эвакуировали тело военнослужащего ВС Украины. Он входил в группу, подорвавшуюся при минировании участка у линии соприкосновения в районе населённого пункта Рассадки в Донбассе.

Представители самопровозглашённой республики утверждают, что Киев обратился с просьбой обеспечить условия для эвакуации тел погибших. Однако в ЛНР сообщили, что до сих пор со стороны ВС Украины не последовало соответствующих действий. Вместо этого за одним из тел направились сотрудники Луганского представительства в СЦКК совместно с общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана».

Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, военнослужащие ВС Украины открыли огонь во время работ по эвакуации. По его словам, свидетелями инцидента стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Только благодаря профессионализму и бдительности офицеров СЦКК жертв удалось избежать. Факт обстрела был зафиксирован наблюдателями СММ ОБСЕ», — цитирует Осадчего РИА Новости.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT обратил внимание на то обстоятельство, что несмотря на объявленное недавно перемирие, поступают сообщения о том, что усиливаются военные приготовления со стороны украинских вооружённых сил, по сути, по всему периметру: и возле Донецкой фильтровальной станции, и в районе Мариуполя.

«Фактически это означает одно из двух: либо президент Украины лукавит и говорит неправду, заявляя о том, что он стремится к перемирию и завершению мирным образом данного конфликта. Либо он не контролирует ситуацию в стране и, прежде всего, ВСУ. Оба варианта плохие», — отметил эксперт.

По его мнению, оба сценария способны привести к эскалации напряжённости и возобновлению конфликта в открытом виде. Он отметил, что за минувший год Украина пережила предвыборную кампанию, по итогам которой страна выбрала президента, обещавшего ей мир.

«Украинцы устали от военных действий, но похоже, что этим надеждам не суждено сбыться. Те действия, которые совершил новый президент, не демонстрируют способности и готовности новой украинской власти идти на кардинальные меры по предотвращении военных столкновений и выполнению минских соглашений», — считает эксперт.

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«Я напоминаю, что первое заседание кабинета министров, на котором можно будет утвердить, в том числе и министров, включая министра обороны, может произойти только в конце августа. До этого времени полный контроль над ситуацией будет весьма ограничен. С большой долей вероятности обострения будут происходить», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он также подчеркнул, что команда Зеленского делает ставку на нормандский формат, однако собирать переговоры нет смысла, если Киев сам не может развести войска.

«Поэтому обострение может быть и в части политической составляющей, призванное показать то, что без внешнего взаимодействия решить этот вопрос будет крайне сложно», — считает Абзалов.

Источник: Россия Сегодня