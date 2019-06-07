Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 миллионов рублей

7 июня 2019     9
Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал одну из компаний-отловщиков косаток и белух для «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, компанию «Белый кит» признали виновной в нарушении правил рыболовства по части 2 статьи 8.17 КоАП. Ей назначили штраф в размере 28,2 миллиона рублей без конфискации судна.

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