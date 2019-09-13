Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

13 сентября 2019     16
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Правительство России не может изменить продолжительность рабочего дня, потому что это не его прерогатива. Об этом заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». Видео передачи опубликовано на YouTube.

Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. По его словам, отмена устаревших нормативных актов не изменит продолжительность рабочего дня, потому что она установлена Трудовым кодексом.

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«Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики», — подчеркнул Чуйченко, добавив, что трудовые отношения находятся в компетенции закона.

11 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение, которое в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2020 года прекращает действие ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. По словам премьера, в России нужно отменить действия тех актов, которые препятствуют развитию экономики. Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Источник: Лента.Ру

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