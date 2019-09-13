Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Правительство России не может изменить продолжительность рабочего дня, потому что это не его прерогатива. Об этом заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». Видео передачи опубликовано на YouTube.

Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. По его словам, отмена устаревших нормативных актов не изменит продолжительность рабочего дня, потому что она установлена Трудовым кодексом.

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«Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики», — подчеркнул Чуйченко, добавив, что трудовые отношения находятся в компетенции закона.

11 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение, которое в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2020 года прекращает действие ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. По словам премьера, в России нужно отменить действия тех актов, которые препятствуют развитию экономики. Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Источник: Лента.Ру