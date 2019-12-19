Отменённый гол Бэйла и выносы из пустых ворот: как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей

«Барселона» с «Реалом» не сумели поразить ворота друг друга в перенесённом матче десятого тура Примеры. Эта нулевая ничья стала первой в эль-класико за 17 лет. Единственный мяч мог записать на свой счёт Гарет Бэйл, но его гол был отменён из-за офсайда. А Серхио Рамос с Жераром Пике отметились выносами из пустого створа.

Травмы «Реала» и победный настрой Месси

Матч между «Барселоной» и «Реалом» без преувеличения ждала вся Испания. Команды должны были встретиться ещё 26 октября, но игра была перенесена на 18 декабря из-за массовых акций протеста в Барселоне. Добавлял эль-класико интриги и тот факт, что команды подошли к нему, деля лидерство в турнирной таблице Примеры. Причём в последнем туре оба коллектива синхронно потеряли очки. «Барселона» разошлась миром с «Реалом Сосьедад», а «Реал» — с «Валенсией».

Впрочем, фаворитами противостояния можно было назвать хозяев. И дело не только в том, что они играли дома, но и в большом количестве травм у соперника. В дерби Зинедин Зидан не мог рассчитывать на Марсело, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса, Эдена Азара и Марко Асенсио. В то же время его визави Эрнесто Вальверде не досчитался лишь Артура Рамоса с Усманом Дембеле. Несмотря на это, француз не унывал и заявлял, что знает, как обыграть «Барсу».

«Нас ждёт футбольный матч, в котором команды будут играть 11 на 11. Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться и какой у них есть игрок в лице Лионеля Месси, но у нас есть своё оружие. Мы хотим удачно выступить в завтрашнем матче», — приводит слова Зидана AS.

В свою очередь, Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в гостях, чем дома.

«Реал» больше атакует, поскольку положение хозяина обязывает команду это делать, трибуны гонят вперёд. На «Камп Ноу» они играют по-другому: опускаются ниже, действуют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На «Бернабеу» мы играем 90 минут на равных. На «Камп Ноу» матчи получатся более закрытыми и сложными», — цитирует Месси Marca.

На этот раз «Реалу» предстояло на выезде попытаться одержать первую победу в эль-класико с августа 2017-го. А в Примере мадридцы в последний раз обыгрывали «Барсу» в апреле 2016-го, и это тоже была встреча на «Камп Ноу».

Нынешнее же дерби получилось особенным для капитана «королевского клуба» Серхио Рамоса. Оно стало для защитника 43-м в карьере, и по этому показателю он обошёл таких легенд, как Мануэль Мачис, Пако Хенто и Хави.

Что касается стартового состава «Барселоны», то в нём неожиданно не оказалось Серхио Бускетса. Центральный полузащитник изначально попал в основу, но остался на скамейке запасных из-за плохого самочувствия, а его место на поле занял Лука Модрич. Только в запас попал и Артуро Видаль. По информации испанских СМИ, чилийский футболист остался настолько разочарован решением Вальверде, что в гневе уехал прямо с базы «Барселоны». Однако на скамейке Видаль всё же появился, а после перерыва даже вышел на замену вместо Нелсона Семеду.

Сумасшедшее преимущество гостей по ударам и обмен опасными моментами

Матч на правах хозяев активнее начала «Барселона». Подопечным Вальверде в первые минуты удалось прижать соперника к воротам и провести несколько перспективных атак по левому флангу.

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Но первый опасный момент создал именно «Реал». После подачи углового Каземиро головой пробил в пустой дальний угол, однако мяч с «ленточки» вынес Жерар Пике. В эти же минуты Клеман Лангле в собственной штрафной шипами въехал в ногу Рафаэлю Варану. Судья оставил данный эпизод без внимания, а французский защитник сорвал злость на Жорди Альба. Впрочем, серьёзной потасовки удалось избежать.

«Реал» же к середине первого тайма полностью завладел инициативой и благодаря грамотному прессингу не позволял сопернику начинать быстрые атаки. Солидного преимущества мадридцы добились и по количеству ударов — 12 против трёх.

А вот по числу моментов команды оказались приблизительно равны. На удар Каземиро хозяева ответили выстрелом Месси по пустому створу. Если «Барсу» в начале матча спас Пике, то «Реал» выручил Рамос. Наконец, в самом конце тайма Жорди Альба после изумительной передачи Месси с близкого расстояния не попал в дальний угол.

Гости также запомнились несколькими мощными дальними выстрелами. В частности, после одного из них, в исполнении всё того же Каземиро, Марк-Андре тер Штеген с огромным трудом перевёл мяч на угловой.

Закиданное мячами поле и минимум шансов

Второй тайм получился ещё менее богатым на опасные моменты. Едва ли не самым запоминающимся событием стала акция сторонников независимости Каталонии. На 56-й минуте они закидали поле мячами, и стюардам понадобилось некоторое время, чтобы убрать посторонние предметы.

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Что же касается игровых моментов, то больше всего запомнился отменённый гол Гарета Бэйла за 20 минут до конца. Валлиец получил мяч от Ферлана Менди в абсолютно правильном положении и послал его в сетку, но в офсайде находился сам французский защитник, что определила система VAR.

А чуть раньше всё тот же Бэйл после передачи партнёра сильно бил из левого угла штрафной, но не попал в ближнюю девятку. «Барселона» во втором тайме вовсе практически не тревожила Тибо Курта. Разве что по истечении часа игры Месси с Луисом Суаресом не сумели нанести толковых ударов, находясь в чужой штрафной. Выстрел уругвайца в последний момент заблокировал Рамос, и нападающий пытался убедить судью, что оппонент сыграл ему в ногу, но тот остался непреклонен.

Не сильно повлияли на ход встречи и замены. Ни один из вышедших на поле со скамейки футболистов по-настоящему игру не усилил. А в добавленное время команды даже не стремились забивать.

Таким образом, эль-класико впервые за 17 лет завершилось нулевой ничьей. В ноябре 2002-го команды также не сумели поразить ворота друг друга в матче Примеры на «Камп Ноу». Остались они при своих и в конце 2019-го. Как минимум до ближайшего тура команды продолжат делить первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник: Россия Сегодня