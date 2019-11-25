Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах с трудоустройством

25 ноября 2019     20
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах с трудоустройством

15:35

Сергей Семёнов, отбывший срок по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, рассказал RT о проблемах с трудоустройством.

«Было где-то пять собеседований, на которых мне отказали из-за судимости. Я не скрывал, что судим. Некоторые говорили: «Да, мы тебя знаем, мы на твоей стороне, но есть регламент, по которому в нашу компанию нельзя людям с судимостью», — рассказывает Сергей. — В конечном итоге (жить-то на что-то надо) я начал работать в такси».

По его словам, работа его устраивает — особенно потому, что он может сам планировать свой график.

Ранее Семёнов рассказал о своём правозащитном проекте, который он организовал после выхода из колонии.

Источник: Россия Сегодня

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