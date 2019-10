Отступление от договорённостей: к чему может привести решение США отвести войска от сирийско-турецкой границы

США начали эвакуацию американских военных из зоны операции Турции в Сирии. Ранее Анкара объявила о намерении начать в республике военную операцию. При этом союзники США — сирийские курды — обвинили Вашингтон в том, что он не выполнил свои обязательства. Как отмечают эксперты, сирийские курды за время кампании в САР превратились в инструмент американской геополитики, оказавшись в крайне уязвимом положении. Однако, по мнению аналитиков, в результате решения Белого дома Соединённые Штаты также могут понести определённые репутационные потери.

США временно отвели войска от сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Белого дома.

«Сегодня у президента Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, — говорится в заявлении Белого дома. — Турция вскоре приступит к выполнению своей давно запланированной операции в северной части Сирии. Вооружённые силы США не будут оказывать поддержку или принимать участие в данной операции, и силы Соединённых Штатов, разгромив территориальный «халифат» ИГ*, больше не будут присутствовать в непосредственной близости».

При этом в заявлении администрации Трампа уточняется, что «теперь в ведение Турции перейдут все боевики ИГ в данном районе, захваченные за последние два года в результате разгрома территориального «халифата» силами США».

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил, что США отводят свои войска с территории северной Сирии, граничащей с Турцией. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, слова которого приводит информагентство Anadolu, в свою очередь, отметил, что действия Анкары будут направлены на то, чтобы «очистить регион от террористов, обезопасить наши границы и обеспечить безопасное возвращение беженцев».

Как отмечают турецкие СМИ, во время телефонного разговора Трамп и Эрдоган договорились, что встретятся в Вашингтоне уже в следующем месяце.

То, что американские военные покидают районы Сирии, находящиеся близ границы с Турцией, подтверждают и курдские СМИ.

Комментируя информацию о готовности Анкары начать новую операцию в САР, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы главным является сохранение территориальной целостности арабской страны.

«Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется ввиду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но ещё раз повторяю: в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля напомнил, что Москва традиционно выступает за вывод из Сирии всех незаконно находящихся там иностранных войск.

В ЕС сдержанно прокомментировали сообщения о планах США и Турции в Сирии, отметив невозможность решения существующих проблем военными средствами. Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, в свою очередь, заявила, что ввод турецких войск в Сирию приведёт к дестабилизации обстановки в стране.

Как предположил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, США решили вывести войска из ряда регионов Сирии под давлением Анкары.

Реджеп Тайип Эрдоган говорит о планах Анкары начать новую военную операцию в северной Сирии ещё с конца прошлого года. Турцию особенно беспокоит тот факт, что эти территории контролируют курдские формирования. Они объединены в Сирийские демократические силы (СДС), которые пользуются поддержкой Вашингтона. Однако турецкая сторона квалифицирует их как террористов, связанных с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана.

Всё это время Анкара вела переговоры с Вашингтоном относительно будущего приграничной зоны. Периодически турецкий лидер сообщал о намерении начать военную операцию в одностороннем порядке, сетуя на то, что договориться с американцами не получается. Последний раз такое заявление было сделано 5 октября.

Прежде, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Вашингтоне, Эрдоган сказал, что намерен создать в Северной Сирии коридор безопасности шириной 30 км. По словам турецкого лидера, там могут быть расселены от 1 млн до 2 млн сирийских беженцев. Кроме того, Эрдоган пообещал, что «разберётся» с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), действующими под прикрытием Сирийских демократических сил.

Юрий Мавашев считает, что решение об отводе американских войск от турецкой границы было принято по итогам процесса согласования общей позиции между турецкими вооружёнными силами и Пентагоном.

Ещё в августе министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что на территории Сирии начал работу совместный турко-американский координационный центр. 8 сентября турецкие и американские военные запустили совместное патрулирование в приграничных районах.

При этом, как полагает Юрий Мавашев, США вряд ли полностью покинут территорию Сирии.

«Не нужно воспринимать это как окончательный вывод американских войск из Сирии. Речь идёт лишь о той территории, на которой Турция планирует проводить наземную войсковую операцию», — пояснил политолог.

Между тем сирийские курды раскритиковали инициативу США по отводу войск от границы с Турцией.

«Несмотря на так называемую сделку о механизме безопасности, предусматривающую разрушение фортификационных сооружений, силы США не выполнили своих обязательств и начали выводить войска из приграничного района, позволив ему превратиться в зону боевых действий. Однако Сирийские демократические силы полны решимости защитить северо-восточную Сирию любой ценой», — отметил глава пресс-службы Сирийских демократических сил Мустафа Бали в своём Twitter.

Despite the #securitymechanism deal and following destruction of fortifications, US forces did not fulfill their responsibilities and began withdrawing from border, leaving the area to turn into a war zone. But SDF is determined to defend NE Syria at all costs.

