«Оттава» не будет сообщать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом

19 марта 2020     14
«Оттава» не будет сообщать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом

22:58

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» не намерен обнародовать имя игрока команды, заразившегося коронавирусом.

По словам представителя пресс-службы «Оттавы», которые передаёт ТАСС, в соответствии с законом о конфиденциальности провинции Онтарио, а также из уважения к игрокам и персоналу в клубе не станут раскрывать персональную медицинскую информацию.

18 марта «Оттава» объявила о выявлении случая заражения игрока команды коронавирусом, который стал первым в НХЛ, при этом не став разглашать личность заболевшего. По информации СМИ, им является российский защитник Никита Зайцев.

Ранее сообщалось, что отец Зайцева опроверг информацию СМИ о заражении сына коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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