«Официальных документов не получили»: генконсульство РФ попросило Украину объяснить причины ареста танкера Nika Spirit

Российские дипломаты ждут от украинской стороны разъяснений относительно ареста танкера Nika Spirit. Соответствующую ноту в МИД Украины направило генконсульство РФ в Одессе. Судно было задержано 25 июля, на следующий день все находившиеся на нём моряки были освобождены, а 30 июля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об аресте танкера. Между тем в Совфеде отметили, что этот инцидент требует тщательного разбирательства с привлечением российских специалистов. В Госдуме, в свою очередь, подчеркнули, что действия Киева не способствуют налаживанию отношений между двумя странами.

Генеральное консульство России в Одессе направило в представительство Министерства иностранных дел Украины в Одессе ноту с просьбой прояснить ситуацию относительно ареста российского танкера Nika Spirit, который было задержан в порту Измаила. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ на Украине. Отмечается, что посольство не получило официальных документов и ответа на запрос к моменту публикации статьи нет.

«Посольство продолжает следить за ситуацией, в частности ждёт публикации полного текста определения, после чего станет возможным дать оценки доводам украинской стороны», — говорится в сообщении.

Как добавил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, для российских властей самым главным было освобождение экипажа — моряков отпустили ещё 26 июля. По его словам, после этого текущая ситуация перешла «немного в другую сферу».

«Судно это находится в частном владении, поэтому всё должна решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично… Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей», — сказал дипломат в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

Во вторник, 30 июля, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своём Facebook сообщил об аресте судна Nika Spirit. Как следует из копии постановления, ещё накануне Приморский районный суд Одессы санкционировал арест имущества и документов, изъятых во время проведённого на борту обыска.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!» — написал Матиос в Facebook.

«Не помогает установлению конструктивных отношений между Москвой и Киевом»

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, ситуация с Nika Spirit «заслуживает серьёзного разбирательства».

«Здесь, скажем так, не только и не столько политика… Данную ситуацию надо оставить на профессиональное изучение юристов. Необходимо разобрать эту историю с максимально возможным российским участием», — пояснил сенатор в беседе с RT.

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В свою очередь, зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин отметил, что действия украинских властей не способствуют «установлению конструктивных отношений между Москвой и Киевом». Парламентарий также добавил, что данный инцидент нельзя оставлять без ответа.

«Изначально было ясно, что задержание носит провокационный характер. Это грубое нарушение норм международного права со стороны украинских властей. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе возможное вынесение данного вопроса на Совет Безопасности ООН», — указал собеседник RT.

Хронология задержания Nika Spirit

Напомним, что в четверг, 25 июля, сотрудники СБУ задержали Nika Spirit в порту Измаила Одесской области Украины в связи с тем, что судно в ноябре 2018 года якобы использовалось ФСБ России для создания помех катерам Военно-морских сил Украины «Бердянск» и «Никополь», а также военному буксиру «Яны Капу» во время незаконного прохода Керчь-Еникальского канала.

В тот период танкер носил другое название — Neyma. Согласно имеющимся данным портала MarineTraffic, судно переименовывалось несколько раз и ранее также носило имя Lenaneft 2070.

Между тем в России неоднократно указывали, что этот инцидент является заранее спланированной вооружённой провокацией, поскольку украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ. Об этом свидетельствовали и документы, найденные на борту катеров. На данный момент все участники этого инцидента — 24 военных, включая двух сотрудников СБУ, — находятся под арестом в России.

«Кто-то в Киеве хочет жёсткого продолжения собственной провокации от 25 ноября. Мы будем тщательно разбираться в произошедшем», — указывал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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Между тем на следующий день, 26 июля, экипаж Nika Spirit, состоящий из десяти граждан РФ, был отпущен на свободу. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, к ним не предъявлялось никаких процессуальных претензий.

Вместе с тем съёмочной группе Ruptly удалось пообщаться с моряками, которые возвращались в родной Краснодарский край через Молдавию. По словам капитана судна Ильи Дребязки, представители правоохранительных органов проводили обыски на судне с нарушениями.

«Не согласовав с консулом… провели обыск, документы некоторые изъяли… Для меня это как-то немножко странно», — заметил он.

В свою очередь, старший механик танкера Сергей Карпов сообщил, что сотрудники СБУ искали информацию о предыдущем названии судна. При этом сами моряки не знали о прежнем наименовании танкера.

Источник: Россия Сегодня