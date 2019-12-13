Охотники острова Сулавеси: учёные установили возраст самого древнего произведения фигуративного искусства

Исследователи из Австралии выяснили, что самым древним из известных произведений фигуративного искусства (не абстрактных рисунков) является наскальное изображение, обнаруженное два года назад в индонезийской пещере. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст «картины» — около 43,9 тыс. лет. Несмотря на традиционную для наскальной живописи сцену охоты, работа неизвестных художников имеет необычную особенность — люди на ней изображены с головами животных и хвостами. Неподалёку были найдены другие стоянки первобытных людей и новые наскальные рисунки, которые, по мнению учёных, могут быть ещё древнее.

Учёные из Университета Гриффита (Австралия) установили возраст самого древнего произведения фигуративного искусства. Им оказался обнаруженный в 2017 году наскальный рисунок в пещере на индонезийском острове Сулавеси. Об открытии сообщается в журнале Nature.

В 2017 году учёные исследовали пещеры Сулавеси. В одной из них они обнаружили следы доисторического творчества — монументальное «панно» шириной 4,5 м. Работа неизвестных художников содержала традиционную для наскальной живописи сцену охоты.

Древние изображения в пещере острова Сулавеси © Ratno Sardi/Griffith University

Древние охотники были изображены весьма необычно: с головами птиц и рептилий, а также с хвостами.

«Насколько нам известно, это изображение охоты — на данный момент самый ранний пример повествования в форме рисунка и самый древний в мире образец фигуративного искусства», — отметили исследователи.

Радиоуглеродный анализ показал, что рисунок был создан как минимум 43,9 тыс. лет назад, что старше всех известных учёным предметов фигуративного искусства. По словам учёных, до этого самой древней считалась найденная в Германии вырезанная фигурка человека с головой кошки, которой примерно 39—40 тыс. лет.

Как отмечают учёные, ранее предполагалось, что наскальная живопись зародилась на территории европейского континента, однако индонезийская находка меняет данное представление.

Анализ изображений установил возраст рисунков – около 44 тыс. лет © Ratno Sardi/Griffith University

По словам исследователей, их открытие подтверждает, что более 40 тыс. лет назад у людей существовала развитая художественная культура, основанная на фольклоре, религии и вере в духов.

«Изображение может рассматриваться как самое древнее повествование в палеолитическом искусстве. И это примечательно, поскольку способность сочинять вымышленные сюжеты могла быть последней и самой важной ступенью в развитии языка и формирования механизмов познания, сопоставимых с современными», — говорят исследователи.

Также учёные отмечают, что установленный рекорд древности может быть побит, так как на том же острове известны минимум 242 пещеры и стоянкипервобытных людей, покрытые наскальными рисунками. Их исследование продолжается.

Источник: Россия Сегодня