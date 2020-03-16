Оценены меры по борьбе с коронавирусом в России

16 марта 2020     25
Оценены меры по борьбе с коронавирусом в России

Меры по борьбе с коронавирусом, предпринятые в России, базируются на системе предотвращения распространения инфекций, которая была разработана в 1920-е годы, заявил руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, эта система оказалась эффективной в «отношении очага малярии, который был на территории древней Колхиды (Грузия), и в других местах». Ревич добавил, что в настоящее время ничего нового не придумали.

Материалы по теме

15:31 — 12 марта

Специалист рассказал, что в советские годы выпускался значок «Освобожден от рукопожатий», являющийся частью кампании по уменьшению числа острых кишечных заболеваний. «Был хороший базис, на котором сейчас разворачивается противоэпидемическая пропаганда», — заключил эксперт Ревич.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По последним данным, в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами инфекции по всему миру стали 6513 человек, больше 77 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«После окончания карьеры ничего не изменится»: как живёт паралимпийская чемпионка, которую мать бросила в роддоме
«После окончания карьеры ничего не изменится»: как живёт паралимпийская чемпионка, которую мать бросила в роддоме

Мария Иовлева родилась в 1990 году. Девочка появилась на свет с поражением опорно-двигательного аппарата. Её маме Ирине Кочкиной врачи сказали, …


Вахаев рассказал, почему толкнул Гончарова после первого раунда
Вахаев рассказал, почему толкнул Гончарова после первого раунда

08:30 Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев ответил, почему толкнул Евгения Гончарова в лицо по окончании первого раунда боя …


В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем. Шансы коллектива оценил журналист немецкой газеты …


Здоровых людей призвали брать пример с порноактеров из-за коронавируса
Здоровых людей призвали брать пример с порноактеров из-за коронавируса

Режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли (Vex Ashley) призвала людей, которые хотят оставаться здоровыми во время пандемии коронавируса, брать пример …


Оценены меры по борьбе с коронавирусом в России
Оценены меры по борьбе с коронавирусом в России

Меры по борьбе с коронавирусом, предпринятые в России, базируются на системе предотвращения распространения инфекций, которая была разработана в 1920-е годы, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты