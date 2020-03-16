Оценены меры по борьбе с коронавирусом в России

Меры по борьбе с коронавирусом, предпринятые в России, базируются на системе предотвращения распространения инфекций, которая была разработана в 1920-е годы, заявил руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, эта система оказалась эффективной в «отношении очага малярии, который был на территории древней Колхиды (Грузия), и в других местах». Ревич добавил, что в настоящее время ничего нового не придумали.

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15:31 — 12 марта

Специалист рассказал, что в советские годы выпускался значок «Освобожден от рукопожатий», являющийся частью кампании по уменьшению числа острых кишечных заболеваний. «Был хороший базис, на котором сейчас разворачивается противоэпидемическая пропаганда», — заключил эксперт Ревич.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По последним данным, в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами инфекции по всему миру стали 6513 человек, больше 77 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Источник: Лента.Ру