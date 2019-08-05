Очевидец рассказала об участившихся взрывах в Красноярском крае

5 августа 2019     3
Очевидец рассказала об участившихся взрывах в Красноярском крае

Взрывы боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края участились. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на местную журналистку Веронику Склизкову.

«У нас в студии взрывы слышно, они участились. До этого мы думали, что это гром, то есть они были такие редкие», — рассказала Склизкова.

Она отметила, что жители домов, которые находятся через пару улиц от нее, «говорят, что трясутся».

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15:59 — Сегодня

Всех людей эвакуируют из Ачинска в сторону ближайшего города Боготол. Жителям говорят, что нужно уезжать как минимум за 20 километров. «Изначально это было похоже на массовое бегство, все, у кого есть автомобили выехали из города или пытаются выехать. У нас впервые в городе пробка», — добавила журналистка.

При этом паники в городе нет. В центре Ачинска гуляют дети, а некоторые жители просто сидят по домам. «Те, кто не слышал, что эвакуация есть, не паникуют, не знают об этом, они спокойно гуляют и наслаждаются», — сказала Склизкова.

5 августа прогремели взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края. Четыре человека доставлены в больницу с осколочными ранениями. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что погиб один человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны опровергает эту информацию.

В расположенном неподалеку от места происшествия Ачинске проживают 100 тысяч человек.

Источник: Лента.Ру

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