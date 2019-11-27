«Очень тонкий лёд»: как на позиции Зеленского могут повлиять скандалы в Раде и урегулирование в Донбассе

75% украинцев поддерживают переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а 59,2% выступают за разведение сил в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные соцопроса. При этом значительная часть внутриполитических инициатив украинской власти, включая продажу земли и открытие казино, не пользуется поддержкой населения. Как отмечает источник RT в партии «Слуга народа», в таких условиях президент Зеленский будет более склонен к компромиссу на переговорах в нормандском формате. В то же время скандалы, сотрясающие Верховную раду, могут негативно сказаться на внутриполитических позициях президента.

Большинство жителей Украины поддерживают разведение войск в Донбассе и переговоры президента Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого «Фондом демократических инициатив» и Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос прошёл с 4 по 19 ноября в 110 населённых пунктах во всех областях Украины.

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Согласно данным социологов, мирные инициативы по Донбассу позитивно оценивает большинство жителей. Так, возможную встречу между президентами России и Украины поддержали 75% опрошенных, а развод войск в Донбассе — 59,2%. Даже на западе Украины большинство — 61,9% — выступает за переговоры Зеленского и Путина.

Несколько иная ситуация с оценкой отвода войск. Если в остальных регионах Украины подавляющее большинство опрошенных поддержали разведение сил и средств в Донбассе, то на западе таких набралось лишь 41,3%. Однако противников деэскалации конфликта здесь всё же чуть меньше — 39,7%.

Напомним, на планируемом на 9 декабря саммите в рамках нормандского формата в Париже Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут впервые встретиться лицом к лицу. Накануне президенты России и Украины по инициативе Киева провели телефонный разговор. Ранее в Киеве заявили, что разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская устранило последние препятствия для проведения саммита. До этого процедура отвода войск от линии соприкосновения в Донбассе неоднократно срывалась по вине Украины.

При этом 73,7% всех украинцев ждут от Зеленского прекращения огня в Донбассе. В августе, по данным социологов, такой точки зрения придерживались 71,5% опрошенных.

Мир с оговорками

Исследование «Фонда демократических инициатив» и КМИС — не единственное, которое подтверждает поддержку украинским населением инициатив, направленных на достижение мира в Донбассе. Так, в октябре социологическое агентство «Рейтинг» опубликовало результаты опроса, согласно которому 71% респондентов заявили, что стране не хватает мира.

«Социологический опрос действительно демонстрирует реальные настроения большинства украинцев. Украинцы хотят остановить военные действия и согласны на прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Поддержка населения даёт возможность украинскому президенту пойти на компромисс. В текущей ситуации это не приведёт к акциям протеста», — заявил в беседе с RT источник в партии «Слуга народа».

Как отметил в беседе с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, сейчас у Владимира Зеленского есть шанс реализовать ожидания своих избирателей.

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«Если нынешнюю ситуацию удастся развернуть в мирное урегулирование, то это будет хорошо для Зеленского, будет полная поддержка со стороны населения. А если он окажется слишком слабым президентом и не сможет реализовать этот запрос со стороны населения, это значит, что все эти ожидания были напрасными», — заявил RT Безпалько.

В то же время, как отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, в позиции украинского общества по Донбассу есть нюансы.

Большинство действительно высказывается за мир, однако к урегулированию на принципах Минских соглашений, что предусматривает особый статус Донбасса, пока готовы не многие.

«Большинство жителей Украины хотели бы мирного урегулирования ситуации не так, как прописано в Минских соглашениях, — заявил RT Владимир Жарихин. — Скорее украинцы хотели бы возвращения к ситуации, какой она была в 2014 году — включение республик Донбасса в состав Донецкой и Луганских областей Украины. Причём Украины унитарной, без предоставления дополнительных полномочий республикам Донбасса, которые предусмотрены в Минских соглашениях».

Поэтому, по словам эксперта, какие-то шаги по нормализации обстановки Зеленский будет готов обсуждать в нормандском формате, но на серьёзные уступки идти не рискнёт.

Обнародованное в октябре исследование социологической группы «Рейтинг» продемонстрировало, что в украинском обществе отсутствует чёткое понимание того, что делать с непризнанными республиками Донбасса.

Тогда 34% выступали за прекращение военных действий и «заморозку» конфликта, а 23% — за предоставление ДНР и ЛНР статуса автономий в составе Украины.

Ещё 23%, однако, выступали за присоединение этих территорий военным путём. Лишь 6% поддержало отделение ДНР и ЛНР от Украины.

Владимир Зеленский © Gleb Garanich/Reuters

Большая часть опрошенных выступила против амнистии участникам вооружённого конфликта, воевавшим на стороне ДНР и ЛНР. Так же негативно отнеслись опрошенные к предоставлению этим территориям самостоятельно создавать отряды народной милиции. Эти положения содержатся в законе об особом статусе Донбасса, принятом ещё при Петре Порошенко, но так и не введённом в действие. Его действие заканчивается 31 декабря. Россия призывает Киев продлить закон, однако украинские власти заявляют о намерениях принять новый документ.

По мнению Владимира Жарихина, наиболее реалистичным в такой ситуации было бы ожидать от Владимира Зеленского отвода войск вдоль всей линии соприкосновения. С одной стороны, это демонстрация мирных намерений, с другой — не требует никаких политических уступок.

Офис Зеленского проверит реакцию общественности на результаты встречи в нормандском формате, и, если она будет позитивной, будут предприняты дальнейшие шаги, считает, в свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина».

«Зеленский готов к полному разведению войск вдоль линии разграничения и готов предоставить особый статус Донбассу. Но эти вопросы очень болезненны. И если против заключения мирного соглашения будут выступать только радикалы, то против особого статуса — ещё и военные. Но в тоже время Зеленский не может игнорировать запрос общества на мир. Президент ступил на очень тонкий лёд, и любое резкое решение может привести к началу протестных движений», — заявил RT депутат.

Подложили свинью

По мнению Богдана Безпалько, пока «робкие» шаги к миру, которые делает Владимир Зеленский, являются единственным его достижением на посту президента Украины, что отражается и на общественных настроениях.

Протест против продажи земли сельхозназначения на Украине © Gleb Garanich/Reuters

«То робкое движение навстречу мирному урегулированию, которое мы сейчас наблюдаем на Украине, действительно население поддерживает и всячески приветствует. Но все остальные ожидания, касающиеся налаживания отношений с соседями, экономического роста, борьбы с коррупцией и т.д., в данной ситуации оказались властью не исполнены», — отмечает эксперт.

По данным опроса «Фонда демократических инициатив» и КМИС, за последние три месяца серьёзно уменьшилась доля тех украинцев, которые считают, что страна движется в правильном направлении. Если в августе так считала половина опрошенных, то сейчас лишь 36%.

Наиболее негативно граждане относятся к таким решениям власти, как отмена моратория на продажу земли сельхозназначения (57,9% против), приватизация крупных госпредприятий (55,5% против), легализация игорного бизнеса (49,3% против).

«Упала вера в правильный курс Украины, потому что никаких предпосылок к позитивному изменению в экономике и в госустройстве нет, — считает Богдан Безпалько. — Конечно, ожидания, связанные с Зеленским, были завышены. Казалось, что придёт к власти новый президент, и сразу же исчезнет коррупция, всех воров и бандитов посадят в тюрьму, экономика заиграет новыми красками. Ничего этого не произошло. В том числе и по объективным причинам, потому что никаких предпосылок для роста украинской экономики нет».

Негативно относятся граждане и к работе Верховной рады. 47% недовольны работой парламента, 34% в целом относятся к парламенту положительно.

Сразу после парламентских выборов позиции общества были прямо противоположными: лишь 24,9% считали это негативом, а 34,6% надеялись на «обновление».

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За прошедшие месяцы депутаты Рады, особенно из состава фракции Зеленского «Слуга народа», не раз попадали в скандальные истории. Так, в конце октября Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) заподозрила 11 депутатов от «Слуги народа» в получении взяток.

Через несколько дней разразился скандал с главой комитета Рады по международным делам Богданом Ярёменко. Депутата «Слуги народа» журналисты уличили в переписке с проституткой прямо в зале Рады. В СМИ появлялась информация о том, что якобы депутатам от президентской фракции раздают деньги в конвертах.

Исключённый ранее из «Слуги народа» депутат Поляков опубликовал 18 ноября аудиозапись разговора бывших однопартийцев из Кривого Рога, в котором депутат Юрий Корявченков, более известный как «Юзик» из юмористического шоу «Квартала 95», обсуждал с местным руководством полиции сотрудничество в борьбе с политическими оппонентами.

Уже через день СМИ опубликовали информацию, что ещё один депутат от «Слуги народа» — Роман Иванисов — был ранее судим за изнасилование. Позже Иванисова исключили из фракции, а президент Зеленский объяснил это тем, что в депутаты «набрали людей из народа, обычных людей».

«Верховная рада нового созыва уже успела себя дискредитировать, — заявил источник RT в партии «Голос». — Общественность неожиданно узнала, что депутатам доплачивают в конвертах, о возможных взятках и о заказе дам лёгкого поведения прямо в стенах парламента. Ничего кардинально нового не произошло, население расстроено. Я думаю, что в следующем году будет ещё хуже. Депутаты станут менее управляемыми, что приведёт к падению их рейтинга до минимума».

Сообщающиеся сосуды

Несмотря на скандалы с фракцией «Слуга народа», в ноябре 62% респондентов «Фонда демократических инициатив» и КМИС заявили, что позитивно относятся к первым шагам Зеленского и его команды, что примерно соответствует показателям трёхмесячной давности.

При этом в октябре КМИС сообщал, что за месяц рейтинг Зеленского упал с 73% до 66%. Поддержка премьера Алексея Гончарука упала с 17% до 10%. Эксперты прогнозируют, что неудовлетворённость работой парламента и правительства может ударить по позициям Зеленского.

Заседание Верховной рады © Gleb Garanich/Reuters

По словам Богдана Безпалько, продвижение закона о продаже земли «ещё больше уронит рейтинг как Зеленского, так и парламента». А неоднородность партии «Слуга народа» может проявиться при голосовании по ключевому вопросу примирения в Донбассе — особого статуса региона.

«Очевидно, будет снижаться рейтинг Зеленского и его партии, которая представляет собой очень неоднородное сообщество. Очень сложно заставить их быть чем-то единым. Вряд ли все они будут единогласно поддерживать предоставление Донбассу особого статуса, прописанного в Минских соглашениях», — считает Безпалько.

В свою очередь, Владимир Жарихин отмечает, что рейтинги Рады и Зеленского взаимосвязаны. Если у общества возникли вопросы к парламенту, где всем заправляет партия президента, это скажется и на его внутриполитических позициях.

«Депутаты фракции «Слуга народа» были избраны на основе популярности Зеленского. Поэтому снижение рейтинга парламента, в котором большинство составляют депутаты партии «Слуга народа», приведёт и к снижению рейтинга Зеленского, — считает политолог. — В момент их избрания была надежда, что уйдут непрофессиональные улично-митинговые депутаты, пришедшие в Раду сразу после переворота в 2014-м, и придут новые умные подготовленные депутаты. Это оказалось мифом. Пришли действительно новые люди, но совсем не профессиональные и не всегда умные».

Источник: Россия Сегодня