Падение российского канатоходца попало на видео

29 декабря 2019     7
Падение российского канатоходца попало на видео ТОЛЬЯТТИ / Вконтакте

В Тольятти канатоходец сорвался с троса во время выступления. Его падение попало на видео и было опубликовано в местном паблике во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что мужчина работал без страховки. Он упал после того, как попытался перевернуться.

Юзеры в комментариях желали канатоходцу скорейшего выздоровления и возмущались тем, что он работал без страховки и без матов, которые могли бы смягчить его падение. «Представьте какой шок у детей теперь от этих всех цирковых представлений? Вот к чему все это. Почему без страховки?» — писала Евангелина Петрова.

Как сообщает August News, артист не получил серьезных травм и отделался ушибами. Его доставили в местную больницу.

В ноябре гимнастка петербургского цирка «Империал» упала с высоты во время представления в Белгороде. По словам директора цирка Андрея Митачкина, с гимнасткой все в порядке.

Источник: Лента.Ру

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