Пакистан готов к мирному урегулированию спора с Индией по Кашмиру

Постпред Пакистана при ООН Малиха Лодхи заявила, что Пакистан готов к мирному решению спора с Индией.

В Севастополе начался прием заявлений на денежные компенсации к новому учебному году С 15 августа в районных управлениях труда и социальной защиты населения начался прием заявлений на денежную компенсацию за школьную форму …



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