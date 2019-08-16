Пакистан готов к мирному урегулированию спора с Индией по Кашмиру

19:18
Постпред Пакистана при ООН Малиха Лодхи заявила, что Пакистан готов к мирному решению спора с Индией.
Источник: Россия Сегодня
19:18
Постпред Пакистана при ООН Малиха Лодхи заявила, что Пакистан готов к мирному решению спора с Индией.
Источник: Россия Сегодня
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