Панарин уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ

10:28

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил уверенность, что его соотечественник, форвард «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин сможет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я уверен, что Овечкин забьёт больше, чем 894 шайбы. Я в этом абсолютно уверен. Если у него будет всё в порядке со здоровьем, не будет травм, то он абсолютно точно побьёт этот рекорд. Желаю ему удачи», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

34-летний Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) и стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 шайбы.

Ранее Овечкин поделился эмоциями после своей 700-й шайбы в НХЛ.

Источник: Россия Сегодня