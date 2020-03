Партийный расчёт: почему демократы повторно отвергли пакет мер по поддержке экономики США на фоне COVID-19

Американский сенат не сумел принять пакет мер финансовой поддержки экономики США на фоне коронавируса — голосования проваливались два дня подряд. Руководству Демократической партии не понравилась слишком большая помощь бизнесу, предложенная в документе республиканцами. Демократы уверены, что акцент следует сделать на выплатах и гарантиях физическим лицам. По мнению экспертов, есть риск того, что стороны не смогут быстро договориться о компромиссе, и тогда принятие экстренных мер может затянуться. При этом разногласия носят не только экономический, но и политический характер, поскольку сенаторы не забывают об интересах своих партий в преддверии президентских выборов, подчёркивают аналитики.

Американские законодатели не сумели набрать необходимое количество голосов для принятия пакета мер поддержки национальной экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В поддержку документа, предложенного Республиканской партией, проголосовали только 49 сенаторов при необходимых 60. Ситуация, в частности, осложнилась тем, что пятеро республиканских сенаторов ушли на карантин из-за пандемии после того, как положительный тест на заболевание был выявлен у сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола.

«Эта страна была основана гениями, но ею управляет кучка идиотов», — сказал он. — «Вы знаете, что сейчас думают американцы? Они думают, что мозг — это удивительный орган. Он начинает работать в утробе матери и не прекращает этого делать до того момента, пока тебя не изберут в Конгресс США», — заявил сенатор от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди.

Состоявшееся накануне голосование также было сопряжено с большим количеством нареканий со стороны представителей Демократической партии. В итоге во время голосования 22 марта результаты оказались равными — 47 «за» и 47 «против».

Предположительно суммарный объем финансовых вливаний в экономику со стороны государства составляет почти $2 трлн. Предлагаемые меры призваны поддержать компании и рядовых граждан на фоне пандемии коронавируса, уже обрушившей ряд секторов экономики. Как заявил ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл, пакет предложений включает четыре основных направления работы. Это меры прямой финансовой помощи для рядовых американцев, поддержка малого бизнеса, сферы здравоохранения, а также общие меры по стабилизации экономики.



Предлагаемые меры, в частности, подразумевают выплаты частным лицам, имевшим годовой доход менее $75 тыс., пособий в размере $1200 на одного человека. Супружеские пары могут рассчитывать на поддержку со стороны государства в размере $2400, плюс по $500 на каждого ребёнка. При этом граждане, не платившие ранее налоги, смогут получить только $600. Для тех, кто до кризиса зарабатывал более $75 тыс. в год, выплаты предусмотрены в уменьшенном размере.

На поддержку пострадавших от кризиса авиакомпаний республиканцы планируют выделить около $50 млрд, другим крупным предприятиям, терпящим бедствие из-за пандемии, — около $150 млрд. Кроме того, корпорации смогут отсрочить налоговые выплаты до осени.

Предприятия, имеющие в штате менее 500 сотрудников, смогут получить кредиты в размере $10 млн, но не более суммы среднемесячных расходов компании. Кредиты должны использоваться для покрытия текущих обязательных трат, таких как выплата зарплаты и оплата аренды. Часть кредита, потраченная на зарплаты, может быть списана компании при условии, что она не уволит сотрудников. При этом запрет на увольнения сотрудников законопроектом не предусмотрен.

Ещё одно предложение ограничивает руководство компаний, которые получат сейчас крупные кредиты, в праве повышать себе зарплату, мораторий должен продлиться два года.

Однако эти меры вызвали протест со стороны демократов, которые настаивают на том, что акцент нужно сделать на поддержке рядовых граждан, а не корпораций.

21 марта республиканцы согласились пойти на уступки демократам, включив в законопроект выплаты расширенных пособий по безработице. Согласно внесённым поправкам, на выплату пособий по безработице государство должно направить $250 млрд.

По информации газеты The Hill, демократы также требовали выделить дополнительно $750 млрд для стабилизационных фондов штатов, но эта идея была отвернута республиканцами.

При этом суммарный объём всех программ, призванных поддержать американскую экономику в условиях глобального кризиса, может составить $4 трлн. Об этом заявил 22 марта министр финансов США Стивен Мнучин, он пояснил, что речь идёт о совместных усилиях казначейства и Федеральной резервной системы для предоставления ликвидности нуждающимся в ней предприятиям.

Однако эта уступка со стороны республиканцев не удовлетворила демократов, которые по-прежнему считают, что законопроект включает слишком много привилегий для бизнеса за счёт рядовых американцев. Как заявила лидер демократов в конгрессе США Нэнси Пелоси, демократы готовы разработать собственный пакет предложений по поддержке национальной экономике.

Со своей стороны, республиканцы считают предложения Демократической партии чрезмерными и способными нанести больше вреда, чем пользы.

