Парусники «Седов» и «Крузенштерн» вышли в Балтийское море

8 декабря 2019     25
Парусники «Седов» и «Крузенштерн» вышли в Балтийское море

15:45

Парусники «Крузенштерн» и «Седов» вышли в Балтийское море после прохождения Калининградского морского судоходного канала в рамках кругосветной экспедиции.

РИА Новости

«Капитаны учебно-парусных судов Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн», воспользовавшись так называемым окном (снижением силы ветра), провели корабли по Калининградскому морскому судоходному каналу вывели их в открытое море», — рассказали в медиацентре экспедиции.

Как сообщает ТАСС, «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход, теперь он взял курс на испанский порт Санта-Крус-де-Тенерифе, прибытие туда запланировано на 25 декабря.

«Седов» же пришвартуется к берегу в порту испанский Лас-Пальмас 31 декабря, где экипаж и курсанты встретят 2020 год.

Парусники пройдут по маршруту, максимально приближенному к тому, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Впервые в истории России в совместное кругосветное плавание выходит учебный парусный флот Росрыболовства.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов в 2019—2020 годах.

Источник: Россия Сегодня

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