ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии

25 июня 2019     25
ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии

RT

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы. Отмечается, что в поддержку соответствующей резолюции высказались 118 из 190 парламентариев, находившихся в зале.

  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение.

При этом уточняется, что 62 депутата инициативу не поддержали, ещё 10 — воздержались.

«Пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года», — указано в документе.

Ранее стало известно, что делегация из России прибыла в Страсбург для возможного участия в сессии ПАСЕ 25 июня.

Источник: Россия Сегодня

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