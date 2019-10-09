Пасынок российского гаишника сбил троих школьников на Lexus

9 октября 2019     14
Пасынок российского гаишника сбил троих школьников на Lexus

В селе Кыра Забайкальского края пасынок замначальника районного ГИБДД сбил на Lexus троих 17-летних школьников, один из которых погиб. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По словам собеседницы издания, авария произошла в ночь на 8 октября. Выжившие в результате ДТП подростки получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщил источник издания, подростки принимали участие в уличных гонках.

По словам главы Кыринского района Любови Сакияевой, со школьниками работает психолог. Она считает, что трагедии можно было избежать, если бы «дети были под присмотром».

«У меня в голове эти два дня один вопрос: почему дети ночью были не дома? На совещании с руководителями образовательных учреждений я буду говорить об этой проблеме», — заявила Сакияева.

Ранее в Мурманске бывшая чиновница потребовала с родителей сбитого ею мальчика 100 тысяч рублей. Женщина заявила, что год назад подросток нанес ущерб ее иномарке. Мальчик выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную и попал под колеса. На машине, по словам водителя, остались царапины и поломалось зеркало.

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Источник: Лента.Ру

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Пасынок российского гаишника сбил троих школьников на Lexus
Пасынок российского гаишника сбил троих школьников на Lexus

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