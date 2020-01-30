Патриарх Кирилл запретил высшему духовенству появляться на похоронах Чаплина

30 января 2020     21
Патриарх Кирилл запретил высшему духовенству появляться на похоронах Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал на отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, которое прошло 29 января, и запретил появляться там архиереям. Об этом сообщил бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые архиереи «на свой страх и риск» приезжали накануне, чтобы отслужить у гроба краткие литии, однако на официальной церемонии никто из них так и не появился. Кроме того, патриарх отказался помогать с организацией похорон, утверждает Чапнин. «Все было организовано тремя старыми друзьями отца Всеволода и более никем», — добавил он.

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19:10 — 26 января

В то же время, по информации издания «Ахилла», Кирилл лично совершил отпевание протопресвитера Матфея Стаднюка, который скончался в один день с Чаплиным. Стаднюк несколько десятилетий был настоятелем Елоховского Богоявленского собора Москвы и считался одним из самых влиятельных священников советского времени, отмечает издание.

Всеволод Чаплин умер 26 января. По словам очевидцев, перед смертью у священника случился астматический приступ — он сел на лавочку у храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где служил настоятелем, стал задыхаться, посинел и упал. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. По предварительным результатам вскрытия, протоиерей скончался из-за острой ишемической болезни сердца.

Чаплин был знаком с нынешним предстоятелем РПЦ с юности и даже был рукоположен им в священники. После этого он долго работал вместе с патриархом — он занимал пост первого председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата, а также входил в патриарший совет по культуре. В 2015 году он покинул эту должность и стал настоятелем храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. После своей отставки Чаплин неоднократно критиковал РПЦ, при этом в самой церкви призывали не считать слова протоиерея выражением официальной позиции РПЦ.

Источник: Лента.Ру

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