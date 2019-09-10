Пауза на брексит: к чему может привести остановка работы британского парламента

С 10 сентября парламент Британии приостанавливает свою работу. По мнению специалистов, премьер-министр страны Борис Джонсон принял такое решение, чтобы не позволить депутатам повлиять на переговоры с ЕС по брекситу. Ранее королева Елизавета II одобрила законопроект, который обязывает правительство запросить у Брюсселя очередную отсрочку в том случае, если достичь соглашения не удастся. Впрочем, Джонсон уже заявил, что всё равно намерен вывести страну из состава ЕС до 31 октября, даже если для этого понадобится задействовать «жёсткий» сценарий. По мнению экспертов, если нынешнему премьеру не удастся отстоять свои позиции, он повторит судьбу своей предшественницы Терезы Мэй.

Королева Елизавета II одобрила законопроект, который обязывает британского премьера Бориса Джонсона запросить у Евросоюза очередную отсрочку брексита, если ему не удастся договорится с Брюсселем об условиях выхода страны из ЕС.

Таким образом, выход Великобритании из состава ЕС без соглашения, или так называемый «жёсткий» брексит, который грозился провести Джонсон, теперь может не состояться.

Ранее Джонсон подтвердил приверженность своего кабинета намерению вывести Британию из ЕС 31 октября, со сделкой или без, несмотря на действия парламента. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром, которая прошла 9 сентября.

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Джонсон провёл эту встречу, так как вопрос границы с Ирландией является одной из главных причин, по которой британский парламент не может разрешить проблему брексита.

В ходе совместной пресс-конференции с главой Ирландии Джонсон добавил, что соглашение с ЕС может быть достигнуто к 18 октября.

Срок до 17—18 октября обусловлен тем, что в эти даты состоится очередной саммит Европейского совета. Для Лондона это станет последней возможностью достичь новых договорённостей с ЕС по вопросу выхода Британии из состава союза.

Согласно одобренному королевой Елизаветой II закону, если никаких компромиссов достигнуто не будет, Джонсон обязан будет запросить новую отсрочку для брексита сроком на три месяца — до 31 января 2020 года.

Это не означает, что королева Елизавета II наложила вето на сам брексит, пояснил в беседе с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Если бы было принято решение об отмене брексита или новом референдуме, то королева сказала бы что-нибудь особенное. Однако такая ситуация маловероятна, ведь большинство британцев проголосовали за выход из ЕС», — отметил политолог.

По словам профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Андрея Манойло, к заявлениям Джонсона о неизбежности «жёсткого» брексита стоит относиться скептически.

«Делая подобные заявления, Джонсон больше шумит, чем реально ориентируется в ситуации. Он переоценивает свои способности реализовать то, о чём говорит», — отметил эксперт.

В обход королевы

Напомним, на прошлой неделе ситуация с брекситом снова зашла в тупик из-за действий британского парламента: депутаты палаты общин выступают против выхода страны из Евросоюза без соглашения, как того хочет Джонсон, но при этом отказываются принять соглашение с Брюсселем в его нынешнем виде.

Демонстрация в поддержку брексита © Peter Nicholls/Reuters

Великобритания должна была покинуть ЕС ещё 29 марта 2019 года. Но правительство Терезы Мэй так и не смогло утвердить проект соглашения с ЕС в палате. В итоге Брюссель дал Лондону отсрочку, а Мэй подала в отставку.

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Джонсон, который неоднократно заявлял, что брексит состоится 31 октября, невзирая на наличие соглашения, 3 сентября потерпел крупное поражение в парламенте. Из-за перехода одного из депутатов в стан оппозиции Борис Джонсон и Консервативная партия потеряли парламентское большинство.

После этого парламентарии смогли провести закон, запрещающий «жёсткий» брексит, и заблокировали предложение Бориса Джонсона о досрочных выборах, которые могли бы изменить баланс сил в палате общин.

Борис Джонсон заявлял, что просить отсрочку не будет, однако, как он планирует обойти новый законопроект, пока не ясно. Намерение Джонсона игнорировать решение парламента подтвердили и в его кабинете.

«Мы намерены срывать любые попытки дальнейшей отсрочки брексита. «Пораженческий законопроект» (так консерваторы называют закон о запрете выхода без соглашения. — RT) вступит в силу только в случае, если ЕС предложит нам очередную отсрочку. После того как всем станет известно о наших планах, велика вероятность, что продление не будет предложено. А если будет, то мы и его постараемся саботировать», — анонимно сообщил газете The Telegraph один из членов кабинета министров.

В самой Европе к идее предоставить Британии новую отсрочку отнеслись негативно. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что европейские лидеры не собираются предоставлять отсрочку британцам «каждые три месяца».

«Британцы говорят, что хотят предложить альтернативные выходу без сделки решения, но мы их не видим, так что ответ — «нет». Мы не собираемся заниматься этим каждые три месяца», — заявил он в эфире радио Europe 1.

Он отметил, что очередная отсрочка брексита «в нынешних условиях» недопустима.

У Великобритании сейчас один выход — продлить переговоры до 31 января, но это тупиковая ситуация, потому что обе стороны уже чётко определили свои позиции по этому вопросу, отметил Владимир Швейцер.

Брюссель вряд ли пойдёт на новые переговоры, потому что из-за подвешенной ситуации ЕС уже несёт определённые потери. В свою очередь, Лондон также терпит убытки, отметил в беседе с RT Андрей Манойло.

«Прежние механизмы, которые действовали во время интеграции, уже не работают. Британская экономика тоже несёт убытки. Британский бизнес в связи с брекситом перешёл на краткосрочные договоры с европейскими партнёрами, поскольку, как только Великобритания выйдет из ЕС, связи оборвутся. Сейчас бизнес Великобритании не знает, в каком режиме ему работать. Страна зависла на пути к брекситу ровно на половине», — пояснил Манойло.

Остановка парламента и выборы

Однако Джонсону удалось немного отыграть свои позиции — с 10 сентября работа парламента Великобритании будет приостановлена до 14 октября. Об этом сообщили в канцелярии премьера.

Лидер лейбористов Джереми Корбин © Yves Herman/Reuters

Перед этой остановкой депутатам остаётся решить, пройдут ли в стране новые парламентские выборы.

Ранее это предложение было заблокировано лидером Лейбористской партии Джереми Корбином — он стал первым в истории британского парламента лидером оппозиции, который заблокировал проведение досрочных выборов.

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Тогда Джонсон обвинил его в лицемерии, напомнив, что ранее Корбин на словах поддерживал новые выборы, однако теперь отказался от них, боясь потерять места в парламенте из-за своего противодействия брекситу.

Источник в кабинете Джонсона напомнил, что, если оппозиция решится на внеочередные выборы, они пройдут 15 октября. Ранее эта же дата обсуждалась и членами парламента.

«В понедельник у Корбина будет последняя возможность стать премьер-министром и 17—18 октября провести в Брюсселе переговоры об отсрочке. Члены парламента должны понимать, что им, возможно, не удастся предотвратить выход из ЕС без сделки, если Корбин выступит против того, чтобы народ заявил о своей позиции на выборах 15 октября. На этой неделе парламентарии будут распущены по домам и лишатся дальнейшей возможности влиять на ход переговоров, которые пройдут 17 октября», — приводит слова правительственного источника газета The Telegraph.

Судьба Джонсона

Борис Джонсон и королева Елизавета © Victoria Jones/Pool via REUTERS

Если внеочередные выборы всё-таки состоятся, в результате будет образовано новое коалиционное правительство, выступающее за «мягкую» форму брексита, полагает Владимир Швейцер.

«Неизвестно, из кого это правительство будет состоять, потому что сейчас все британские партии воюют между собой. Депутаты, вышедшие из Консервативной партии из-за несогласия с Джонсоном, всё равно не пойдут на коалицию с лейбористами, а либеральные демократы вовсе выступают за то, чтобы брексит не состоялся», — пояснил эксперт.

При этом не стоит считать Бориса Джонсона заложником ситуации, который повторяет путь Терезы Мэй, отметил Швейцер, поскольку у него ещё осталась некоторая свобода действий вроде остановки парламентской сессии до 14 октября.

«Конечно, оппозиция в палате общин хочет оттянуть и сам брексит, и выборы, но решать нужно уже сейчас: либо жить по-новому, либо жить так, как они жили раньше, но в нынешней ситуации это уже маловероятно. Сейчас ни у одной из сторон нет очевидных шансов на победу», — пояснил эксперт.

Андрей Манойло, в свою очередь, считает, что Джонсон гораздо быстрее повторит путь своей предшественницы Терезы Мэй.

«Дело в том, что он сейчас держится на плаву исключительно за счёт популизма. Джонсон только пришёл на эту должность, и брексит — первое, по сути, серьёзное дело, которое проверяет его способности. В данном вопросе он либо отстоит свои позиции, либо проиграет… Однако его предшественница нашла в себе мужество уйти, а Джонсон будет цепляться за власть, пока его кто-нибудь не спихнёт», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня