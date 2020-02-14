Пашинян назвал ЕС главным партнёром Армении по реформам

19:34

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях конференции по безопасности в Мюнхене назвал Евросоюз главным партнёром его страны в вопросе реформ.

«ЕС стал нашим главным партнёром по продвижению повестки реформ. Я очень рад, что мы смогли сформировать насыщенную повестку по стратегии борьбы с коррупцией, а также реформированию судебной системы», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Он отметил, что для Армении крайне важна политическая, консультативная и финансовая поддержка ЕС.

Ранее Пашинян допустил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Россия Сегодня