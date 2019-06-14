Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

Автобус с 34 жителями самопровозглашённой Донецкой народной республики пересёк границу с Россией для получения гражданства.

«Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют», — цитирует РИА Новости начальника миграционной службы ДНР Владимира Краснощёку.

Ранее сообщалось, что власти самопровозглашённой Донецкой народной республики за месяц получили 6,5 тысяч заявок на получение российского гражданства, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправлено в Россию.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ситуация вокруг упрощённого предоставления российского гражданства жителям Донбасса стала следствием «недоработки» украинских властей.