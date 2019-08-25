Первый президент Украины назвал недостатки Порошенко

25 августа 2019     17
Первый президент Украины назвал недостатки Порошенко

00:34

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о недостатках бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

© Reuters

Как он заявил в программе «Большое интервью» на телеканале «112 Украина», главными недостатками Порошенко на посту главы страны были желание стать богатым человеком и невероятный карьеризм.

«У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен… владеет логикой, языком, но вот этот изъян, который не останавливает его ни перед чем — это богатство. И второе — это карьеризм невероятный. Просто невероятный», — сказал он.

Также Кравчук раскритиковал Порошенко за то, что он редко слушал советов других, включая его собственные рекомендации.

«Ну, он никого не хотел слушать. Никого. Я обращался к нему нечасто, но дважды обращался с какими-то предложениями и понял, что лучше не обращаться. Он слушает, даже вызывает к себе исполнителя, но и исполнитель, и он знает, что ничего делаться не будет», — добавил экс-президент Украины.

Ранее Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.

Источник: Россия Сегодня

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